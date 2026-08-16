मुफ्त बस यात्रा: दिल्ली सरकार 31 अगस्त तक महिलाओं के लिए 'पिंक टिकट' का इस्तेमाल बंद करेगी

नई दिल्ली, 16 अगस्त (आईएएनएस)। महिला यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और परिवहन विभाग (क्लस्टर) की बसों में मुफ्त यात्रा के लिए मौजूदा कागज आधारित 'पिंक टिकट' की व्यवस्था को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने रविवार को यह जानकारी दी।

मंत्री ने आगे बताया कि 1 सितंबर से मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ उठाने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड अनिवार्य होगा।

उन्होंने कहा कि यह निर्णय त्योहारों और रक्षा बंधन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि त्योहारों के दौरान बढ़ी हुई यात्रा के दौरान महिला यात्री बिना किसी असुविधा के यात्रा कर सकें।

उन्होंने यह भी कहा कि इस विस्तार से पात्र महिलाओं को अपना पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए अतिरिक्त समय भी मिलेगा।

मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि त्योहारी मौसम, विशेषकर रक्षा बंधन, ऐसे अवसर होते हैं जब हमारी माताएं, बहनें और बेटियां अपने परिवारों से मिलने के लिए यात्रा करती हैं। उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने मौजूदा व्यवस्था को 31 अगस्त तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

मंत्री ने आगे कहा कि हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि इस बदलाव के दौरान किसी भी पात्र महिला यात्री को कोई असुविधा न हो।

उन्होंने कहा कि संशोधित व्यवस्था के अनुसार, पात्र महिला यात्री 31 अगस्त तक पेपर-आधारित गुलाबी टिकट प्राप्त करना जारी रख सकती हैं और डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकती हैं। 1 सितंबर से, मुफ्त यात्रा केवल वैध पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के माध्यम से ही उपलब्ध होगी।

मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि अब तक 18,13,866 पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग ने डिपो प्रबंधकों, क्षेत्रीय प्रबंधकों, कंडक्टरों और प्रवर्तन कर्मचारियों को संशोधित समय सीमा का व्यापक प्रचार करने और महिला यात्रियों को 31 अगस्त से पहले अपने कार्ड प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया है।

उन्होंने आगे कहा कि डिपो और बसों में घोषणाओं, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और अन्य माध्यमों से जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे।

मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार सार्वजनिक परिवहन को सुलभ, सुविधाजनक और प्रौद्योगिकी-आधारित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सभी पात्र महिला यात्रियों से अपील करते हैं कि वे 31 अगस्त से पहले अपना पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवा लें और 1 सितंबर, 2026 से निर्बाध रूप से मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ उठाना जारी रखें।

--आईएएनएस

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