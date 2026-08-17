दिल्ली भाजपा ने नितिन नवीन की तिरंगे के साथ फर्जी तस्वीर को लेकर पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

नई दिल्ली, 17 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने सोमवार को उन असामाजिक तत्वों की कड़ी निंदा की, जिन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की तिरंगे को उल्टा पकड़े हुए एक फर्जी तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित करने की कोशिश की। इस मामले में भाजपा ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है।

हर्ष मल्होत्रा ने दिल्ली पुलिस से नितिन नवीन की फर्जी तस्वीर बनाने और उसे वायरल करने की कोशिश की जांच करने तथा इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति या लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की।

उन्होंने कहा कि आरोपियों ने इस फर्जी तस्वीर को एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और वॉट्सऐप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए फैलाने का प्रयास किया।

हर्ष मल्होत्रा ने इस मामले को लेकर दिल्ली भाजपा का तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त देवेश श्रीवास्तव से मिलने के लिए भेजा। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश भाटिया, प्रदेश मंत्री गौरव खारी और विधिक प्रकोष्ठ के संयोजक नीरज शामिल थे।

प्रतिनिधिमंडल ने शिकायत सौंपते हुए घटना की विस्तृत जांच कराने और नितिन नवीन को राष्ट्रीय ध्वज उल्टा पकड़े हुए दिखाने वाली फर्जी तस्वीर प्रसारित करने के जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की।

मल्होत्रा ने कहा कि लगातार राज्यों में सत्ता गंवा रहा और हताश विपक्ष देश का माहौल खराब करने के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहा है।

उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता विपक्ष की ऐसी किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देंगे।

इससे पहले दिन में दिल्ली भाजपा ने दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में एक दलित कार्यकर्ता की संपत्ति पर कथित कब्जे के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के एक नेता की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की।

आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य श्रीचंद वोहरा को दिल्ली पुलिस ने ग्वालियर से गिरफ्तार किया। उन पर अपनी ही पार्टी के दलित कार्यकर्ता राकेश कुमार की दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के जैतपुर एक्सटेंशन स्थित संपत्ति पर कथित कब्जा करने का आरोप है।

--आईएएनएस

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