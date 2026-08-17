खुद को ‘दिमागी नक्सली’ बताने पर अरविंद केजरीवाल पर बरसे दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा

नई दिल्ली, 17 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की उस टिप्पणी की आलोचना की, जिसमें उन्होंने खुद को 'दिमागी नक्सल' कहा था।

हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अरविंद केजरीवाल की सोच राजनीतिक रूप से नक्सलवादी मानसिकता वाली है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में जहां भाजपा की सरकार है, केजरीवाल छात्र आंदोलनों के समर्थन में सामने आते हैं, लेकिन पंजाब में, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, और झारखंड में सहयोगी दल की सरकार है, वहां छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज होने पर वह चुप रहते हैं।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि केजरीवाल का यह दावा कि वह 'सड़ी-गली व्यवस्था' को बदलना चाहते हैं और भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं, सिर्फ एक दिखावा है।

मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली और पंजाब की जनता देख चुकी है कि केजरीवाल और उनकी सरकारों ने दोनों राज्यों में व्यवस्था में कितना बदलाव किया है और भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं।

उन्होंने कहा कि देश जानता है कि केजरीवाल पहले भी अपनी राजनीतिक विचारधारा में नक्सलवादी सोच रखते थे और आज भी उनकी राजनीतिक सोच वैसी ही है। साथ ही, उनके राजनीतिक कार्यों के हर पहलू में भ्रष्टाचार गहराई से मौजूद है।

मल्होत्रा ने कहा कि देश यह नहीं भूला है कि दिल्ली में अपनी सरकार बनने के पहले ही साल केजरीवाल ने तत्कालीन राजपथ पर गणतंत्र दिवस की व्यवस्थाओं में बाधा डाली थी। इसके कुछ साल बाद उन्होंने उपराज्यपाल आवास पर धरना दिया, जिससे उनकी अराजक और नक्सलवादी सोच उजागर हुई।

इसी बीच, एक अलग मामले में दिल्ली भाजपा के सचिव और पूर्व विधायक मनोज कुमार ने आप विधायक कुलदीप कुमार पर निजी कंपनी में कार्यरत सफाई कर्मचारी अनिल की हत्या के मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि आप विधायक को छोटी राजनीति करने के बजाय दिल्ली सफाई आयोग के उस प्रयास में सहयोग करना चाहिए, जिसके तहत मृतक के परिवार को उचित मुआवजा और अनुकंपा के आधार पर एक सदस्य को नौकरी दिलाने की कोशिश की जा रही है।

उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के संपर्क में है और उन्हें भरोसा है कि हत्या का आरोपी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

--आईएएनएस

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