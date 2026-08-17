दीपक म्हस्के ने अमित मालवीय की जगह भाजपा आईटी सेल प्रमुख का पद संभाला

नई दिल्ली, 17 अगस्त (आईएएनएस)। संगठन में बड़े बदलाव के तहत भाजपा ने सोमवार को आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय की जगह छत्तीसगढ़ के राजनीतिक आयोजक दीपक म्हस्के को नियुक्त किया।

भाजपा ने सोमवार को नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक पूरी लिस्ट जारी की, और ये नियुक्तियां तुरंत लागू हो गईं।

सोशल मीडिया टीम की बात करें तो प्रीति गांधी, शिवानंद द्विवेदी, आलोक भट्ट और अरुण यादव को सोशल मीडिया सह-संयोजक बनाया गया है।

अमित मालवीय एक दशक से ज्यादा समय से भाजपा आईटी सेल के प्रमुख रहे हैं।

दीपक म्हस्के केमिस्ट्री के प्रोफेसर रह चुके हैं और वे कई सालों से भाजपा की छत्तीसगढ़ यूनिट से जुड़े हुए हैं।

अमित मालवीय ने पार्टी के नए पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा, "उनकी नियुक्तियां ऐसे अहम समय पर हुई हैं जब पार्टी नई ऊंचाइयां छूने और अपने संदेश और संगठन को देश के हर कोने तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है।"

उन्होंने म्हस्के को बधाई देते हुए कहा, "मैं खास तौर पर दीपक म्हस्के को बधाई देना चाहता हूं, जो भाजपा के सोशल मीडिया विभाग के प्रमुख के तौर पर मेरी जगह लेंगे, और साथ ही सह-संयोजकों प्रीति गांधी, शिवानंद द्विवेदी, आलोक भट्ट और अरुण यादव को भी बधाई देता हूं।"

उन्होंने कहा, "मुझे पिछले एक दशक में उन सभी के साथ मिलकर काम करने का सौभाग्य मिला है।" उन्होंने भरोसा जताया कि नई लीडरशिप के तहत भाजपा का डिजिटल कम्युनिकेशन नए मुकाम हासिल करेगा और पूरे भरोसे, क्रिएटिविटी और स्पष्टता के साथ भारत की पब्लिक डिबेट को आकार देना जारी रखेगा।

सोशल मीडिया पर पार्टी के समर्थकों और फॉलोअर्स का शुक्रिया अदा करते हुए मालवीय ने कहा, "सोशल मीडिया पर भाजपा के बड़े समर्थक आधार का बहुत-बहुत धन्यवाद, यह एक ऐसा समुदाय है जो कमिटमेंट, एनर्जी और नए विचारों से भरा हुआ है। यह परिवार अच्छे और बुरे समय में साथ रहा है और भारत की पब्लिक डिबेट को नया रूप देने में अहम भूमिका निभाई है। आप मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से और इस मकसद के लिए ताकत का एक जबरदस्त जरिया रहे हैं। मेरे 11 साल के कार्यकाल के दौरान मुझे आप में से कई लोगों से मिलने और बातचीत करने का मौका मिला, और वे बातचीत हमेशा खास रहेंगी।"

उन्होंने उम्मीद जताई कि भाजपा के सोशल मीडिया फॉलोअर्स आने वाले सालों में भी पार्टी और उनके उत्तराधिकारियों को इसी तरह 'पूरा समर्थन' देते रहेंगे।

मालवीय ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के नेतृत्व में भारत और भी ऊंचाइयां हासिल करने के लिए तैयार है। इस सफर में आपके योगदान को याद किया जाएगा और सुनहरे शब्दों में लिखा जाएगा।"

--आईएएनएस

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