डीयू में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के 74 पदों पर नौकरी का अवसर, 20 अगस्त तक भरें फॉर्म

नई दिल्ली, 11 अगस्त (आईएएनएस)। देश के किसी प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान में नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने अपने विभिन्न विभागों में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के कुल 74 पदों पर पात्र उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अलग-अलग ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन मांगे हैं।

डीयू की ओर से जारी 74 रिक्तियों में एसोसिएट प्रोफेसर के 48 और प्रोफेसर के 26 पद शामिल हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के 48 पदों में रसायन विज्ञान में 4, पर्यावरण अध्ययन में 3, आनुवंशिकी में 2, भू-विज्ञान में 4, हिंदी में 4, भाषा-विज्ञान में 6, ऑपरेशनल रिसर्च में 3, दर्शनशास्त्र में 16 और प्राणी-विज्ञान में 6 पद शामिल हैं। वहीं, प्रोफेसर के 26 पदों में रसायन विज्ञान में 6, पर्यावरण अध्ययन में 2, आनुवंशिकी में 1, भू-विज्ञान में 3, हिंदी में 3, भाषा-विज्ञान में 2, ऑपरेशनल रिसर्च में 1, दर्शनशास्त्र में 4 और प्राणी-विज्ञान में 4 पद शामिल हैं।

प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के इन सभी रिक्तियों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त तक की गई है। ऐसे में इन पदों पर नियुक्ति के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने के इच्छुक उम्मीदवार डीयू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं।

एसोसिएट प्रोफेसर पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से पद से संबंधित विभाग और विषय के अनुसार कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ मास्टर डिग्री, संबंधित/संबद्ध/प्रासंगिक विषयों में पीएचडी डिग्री के साथ अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड और यूनिवर्सिटी, कॉलेज या मान्यता प्राप्त रिसर्च संस्थान/इंडस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर के बराबर एकेडमिक/रिसर्च पद पर पढ़ाने और/या रिसर्च का कम से कम आठ वर्ष का अनुभव, जिसमें पीयर-रिव्यू या यूजीसी-लिस्टेड जर्नल्स में कम से कम सात पब्लिकेशन होना चाहिए।

प्रोफेसर पोस्ट के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास संबंधित/सहायक/प्रासंगिक विषय में पीएचडी डिग्री रखने वाले और उच्च गुणवत्ता वाला प्रकाशित काम करने वाले एक जाने-माने विद्वान, जो सक्रिय रूप से रिसर्च में लगे हों और जिनके पास पीयर-रिव्यू या यूजीसी-लिस्टेड जर्नल्स में कम से कम 10 रिसर्च पब्लिकेशन का सबूत हो और यूनिवर्सिटी/कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर के तौर पर कम से कम दस वर्ष का टीचिंग अनुभव और/या यूनिवर्सिटी/नेशनल-लेवल के संस्थानों में उसी स्तर का रिसर्च अनुभव, जिसमें डॉक्टरेट कैंडिडेट को सफलतापूर्वक गाइड करने का सबूत हो, होना चाहिए; या कोई बेहतरीन प्रोफेशनल, जिसके पास किसी एकेडमिक संस्थान या इंडस्ट्री से संबंधित/सहायक/एप्लाइड विषयों में पीएचडी डिग्री हो और जिसने संबंधित/सहायक/प्रासंगिक विषय के ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, बशर्ते उसके पास दस वर्ष का अनुभव हो, अप्लाई करने के पात्र हैं।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन आवेदनों की स्क्रीनिंग, शॉर्टलिस्टिंग, इंटरव्यू, आदि के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद प्रोफेसर पोस्ट पर चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी 7वें सीपीसी (केंद्रीय वेतन आयोग) के वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-14 और एसोसिएट प्रोफेसर पदों पर चुने गए उम्मीदवारों की सैलरी 7वें सीपीसी के वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर-13ए के अनुसार प्रतिमाह होगी।

फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जो जनरल के लिए 2,000 रुपए, ओबीसी/ईडब्ल्यूएस और महिला आवेदकों के लिए 1,500 रुपए, एससी/एसटी के लिए 1,000 रुपए और पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपए तय किया गया है।

--आईएएनएस

डीके/वीसी