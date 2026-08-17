जन्मदिन विशेष : भांगड़ा को दुनियाभर में बनाया लोकप्रिय, डकैत के किरदार से प्रेरित होकर माता-पिता ने रखा नाम

मुंबई, 17 अगस्त (आईएएनएस)। जिस तरह एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और दूसरे लोगों ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है, ठीक उसी प्रकार सिंगर्स ने भी बॉलीवुड को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने अपने गानों के जरिए फिल्मों को विश्व स्तर पर एक नया आयाम और पहचान दिलाई है। उन्हीं गायकों में एक नाम दलेर मेहंदी का है।

देश के प्रसिद्ध गायक दलेर मेहंदी का मूल नाम दलेर सिंह है, जिनका जन्म 18 अगस्त 1967 को बिहार की राजधानी पटना में एक संगीतज्ञ परिवार में हुआ था। दलेर के पिता अजमेर सिंह चंदन एक बेहतरीन शास्त्रीय गायक थे और उनकी माता बलबीर कौर एक राज्य-स्तरीय पहलवान थीं। दलेर कुल पांच भाई-बहन हैं। उनके छोटे भाई मीका सिंह भी देश के एक जाने-माने और लोकप्रिय गायक हैं।

शुरू से ही परिवार में संगीत का माहौल होने के कारण दलेर को बचपन से ही गायकी में रुचि थी। उन्होंने छोटी उम्र से ही शास्त्रीय संगीत और गुरबानी का अभ्यास शुरू कर दिया था। दलेर मेहंदी के नाम के पीछे भी एक कहानी छिपी है।

दरअसल, उनके माता-पिता ने उनका नाम एक फिल्म के डकैत के किरदार 'डाकू दलेर सिंह' से प्रेरित होकर रखा था, लेकिन जब दलेर संगीत की दुनिया में आए, तब वह प्रसिद्ध संगीतकार परवेज मेहंदी की गायकी से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने अपने नाम के साथ 'मेहंदी' उपनाम जोड़ लिया।

दलेर मेहंदी यूं तो बेहद कम उम्र से ही गायकी में सक्रिय रहे, लेकिन उनके करियर में टर्निंग पॉइंट वर्ष 1995 में आया, जब उनका पहला पॉप एल्बम 'बोलो ता रा रा...' रिलीज हुआ। उनका यह एल्बम ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। इसने दलेर मेहंदी को देश से लेकर विदेशों तक पहचान दिलाई।

'बोलो ता रा रा' के अलावा, दलेर ने अन्य कई सुपरहिट फिल्मों में गाने गाए, जिनमें 'तुनक तुनक तुन', 'हो जाएगी बल्ले बल्ले', 'ढोल बाजे', 'रंग दे बसंती', 'जीयो रे बाहुबली', 'कुड़ियां शहर दियां', 'जोर का झटका', आदि शामिल हैं। इन्होंने इन गानों के जरिए भांगड़ा संगीत को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया। आज भी दलेर मेहंदी के ये गाने लोगों को थिरकने पर मजबूर कर देते हैं और हर उम्र के लोगों की पसंदीदा हैं।

दलेर मेहंदी के निजी जीवन की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम तरणप्रीत कौर है। दोनों के चार बच्चे हैं। उनकी बेटी अजीत कौर मेहंदी की शादी प्रसिद्ध पंजाबी गायक हंसराज हंस के बेटे नवराज हंस से हुई है।

--आईएएनएस

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