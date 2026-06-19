डीएमके प्रमुख स्टालिन ने राहुल गांधी को दी जन्मदिन की बधाई, अच्छे स्वास्थ्य की कामना की

नई दिल्ली, 19 जून (आईएएनएस)। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। इस खास मौके पर उन्होंने राहुल गांधी के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की।

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स्टालिन ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट कर कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की।

विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके 56वें जन्मदिन के मौके पर बधाई दी गई।

इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी अपने संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं और वो लगातार समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे है।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट कर कहा कि राहुल गांधीजी आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। संविधान के आदर्शों के प्रति आपकी अटूट निष्ठा और अनसुनी आवाजों के लिए आपका अडिग संघर्ष लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का सार्वजनिक जीवन कांग्रेस पार्टी के समावेशिता, सामाजिक न्याय, सद्भाव और करुणा के मूल मूल्यों को दर्शाता है।

खड़गे ने कहा, "कांग्रेस पार्टी की सबको साथ लेकर चलने, सामाजिक न्याय, सद्भाव और करुणा की परंपरा आपके सार्वजनिक जीवन और नेतृत्व में झलकती है। लोगों के साथ लगातार जुड़े रहने और सत्ता के सामने सच बोलने की हिम्मत के ज़रिए, आपने हमेशा सबसे कमज़ोर और हाशिए पर रहने वाले लोगों के हितों की वकालत की है।"

राहुल गांधी के अच्छे स्वास्थ्य और ताकत की कामना करते हुए खड़गे ने कहा, "ईश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य, खुशी, ताकत और देश की सेवा में लंबी उम्र दे।"

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने भी बधाई दी और समाज के अलग-अलग वर्गों के लोगों के साथ विपक्ष के नेता गांधी के जुड़ाव की तारीफ़ की।

शिवकुमार ने कहा, "अपने सार्वजनिक जीवन के दौरान, आप हमेशा उन अनेक आवाज़ों से जुड़े रहे हैं जो हमारे देश को आकार देती हैं। चाहे हमारे युवाओं की आकांक्षाएं हों, किसानों की चिंताएं हों, महिलाओं के सपने हों या हाशिए पर रहने वाले लोगों की आवाज़ें—आपने हमेशा उनकी उम्मीदों और चिंताओं को राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में लाने का प्रयास किया है।"

कांग्रेस पार्टी ने भी एक्स पर गांधी को बधाई दी और उन्हें एक ऐसे नेता के तौर पर बताया जिन्होंने हमेशा न्याय और समानता के लिए आवाज़ उठाई है।

पार्टी ने कहा, “ राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई। ऐसी दुनिया में जहां ज़्यादातर लोग चुप रहना पसंद करते हैं, आपने हमेशा उस बात के लिए आवाज़ उठाई है जिसे आप सही मानते हैं।”

उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी शुक्रवार को 56 साल के हो गए। 1970 में इसी दिन जन्मे राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के बेटे हैं।

राहुल गांधी ने अपने शुरुआती साल नई दिल्ली में बिताए और देहरादून के दून स्कूल में जाने से पहले सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ाई की। इसी दौरान, उनके पिता सक्रिय राजनीति में आए और बाद में 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री बने।

परिवार की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के कारण, राहुल गांधी और उनकी बहन, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा की कुछ समय तक घर पर ही पढ़ाई-लिखाई (होमस्कूलिंग) हुई।

दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफंस कॉलेज में कुछ समय तक पढ़ाई करने के बाद, राहुल गांधी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए।

1991 में अपने पिता की हत्या और उसके बाद सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण, वे बाद में फ्लोरिडा के रॉलिन्स कॉलेज चले गए, जहां उन्होंने 1994 में अपनी बैचलर डिग्री पूरी की। इसके बाद, 1995 में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से डेवलपमेंट स्टडीज़ में एम फिल की डिग्री हासिल की।

अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, राहुल गांधी ने लंदन की मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म 'मॉनिटर ग्रुप' के साथ अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की। भारत लौटने पर, उन्होंने मुंबई में 'बैकऑप्स सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड' नाम की टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग कंपनी शुरू की और इसके डायरेक्टर के तौर पर काम किया।

राहुल गांधी ने 2004 में औपचारिक रूप से राजनीति में कदम रखा, जब उन्होंने उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा; इस सीट का प्रतिनिधित्व पहले उनके पिता करते थे।

उन्होंने एक निर्णायक जीत हासिल की और अपने संसदीय करियर की शुरुआत की। इन वर्षों में, उन्होंने ग्रामीण विकास, शिक्षा, समाज कल्याण, युवाओं की भागीदारी और महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है।

--आईएएनएस

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