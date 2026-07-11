डीएमआरसी प्रमुख ने ब्लू लाइन पर विकास कार्यों का लिया जायजा

नई दिल्ली, 11 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास कुमार ने यात्रियों की सुविधाओं और बुनियादी ढांचे से जुड़े विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लेने के लिए ब्लू लाइन का विस्तृत निरीक्षण किया। यह निरीक्षण 10 और 11 जुलाई की रात को किया गया, जिसमें उन्होंने विभिन्न मेट्रो स्टेशनों पर चल रहे निर्माण और सुधार कार्यों की समीक्षा की।

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डीएमआरसी के अनुसार, निरीक्षण के दौरान डॉ. विकास कुमार ने स्टेशनों के पुनर्विकास, नए एस्केलेटर लगाने, स्वचालित किराया संग्रह (एएफसी) गेटों के पुनर्स्थापन और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए किए जा रहे अन्य बुनियादी ढांचा सुधार कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से इन सभी परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और काम की गुणवत्ता का भी आकलन किया।

यह निरीक्षण द्वारका सेक्टर-14 द्वारका मोड़ राजौरी गार्डन करोल बाग आरके आश्रम इंद्रप्रस्थ और नोएडा सिटी सेंटर सहित ब्लू लाइन के कई प्रमुख स्टेशनों पर किया गया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास और उन्नयन से जुड़े सभी कार्यों में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

डॉ. विकास कुमार ने कहा कि सभी परियोजनाएं तय समय के भीतर पूरी हों और निर्माण कार्य के दौरान यात्रियों को कम से कम परेशानी हो। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी कार्य निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार पूरे किए जाएं, ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

डीएमआरसी ने बताया कि इस तरह के विस्तृत रात्रि निरीक्षण नियमित रूप से किए जाते हैं। इसका उद्देश्य मेट्रो सेवाओं को प्रभावित किए बिना यात्रियों से जुड़े विकास कार्यों की प्रगति पर नजर रखना और जरूरत पड़ने पर मौके पर ही आवश्यक निर्देश देना होता है।

यह निरीक्षण आधी रात करीब 12 बजे द्वारका सेक्टर-21 मेट्रो स्टेशन से शुरू हुआ और शुक्रवार सुबह करीब पांच बजे नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पर समाप्त हुआ।

डीएमआरसी ने बताया कि परिचालन वाली मेट्रो लाइनों पर अधिकांश रखरखाव और बुनियादी ढांचे से जुड़े सुधार कार्य रात के समय में किए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है, ताकि दिन के समय मेट्रो सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहें और यात्रियों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।

--आईएएनएस

एसएचके/डीकेपी