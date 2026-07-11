डीडीए की वर्कशॉप में यमुना के पुनरुद्धार पर बेहतरीन तरीकों पर हुई चर्चा

नई दिल्ली, 11 जुलाई (आईएएनएस)। 'यमुना डायलॉग्स' से पहले, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यमुना के पुनरुद्धार के लिए वैश्विक और भारतीय सर्वोत्तम तौर-तरीकों को साझा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों और संस्थानों को एक साथ लाने के लिए पहली 'हितधारक परामर्श कार्यशाला वर्कशॉप' आयोजित की।

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उपराज्यपाल टीएस संधू के निर्देशों के अनुसार, डीडीए ने शुक्रवार को बाढ़ के मैदानों के लिए एक टिकाऊ भविष्य बनाने के मकसद से अपनी तरह की पहली मल्टी-स्टेकहोल्डर पहल आयोजित की।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस वर्कशॉप में सरकारी संस्थानों, नीति निर्माताओं, पर्यावरण विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, शहरी योजनाकारों, लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स, तकनीकी संस्थानों और अन्य संबंधित पक्षों को एक साथ लाया गया। इसका मकसद यमुना नदी कॉरिडोर के भविष्य पर विचार-विमर्श करना और इसके लंबे समय तक सुधार और प्रबंधन के लिए व्यावहारिक, टिकाऊ और विज्ञान-आधारित तरीके खोजना था।

इस चर्चा में दो मुख्य विषयों पर विस्तार से बात की गई – बाढ़ के मैदान के अनुकूल योजना बनाना और घाटों का विकास।

बयान में कहा गया है कि चर्चा का फोकस ऐसे सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन करने पर था, जो नदी के प्राकृतिक बाढ़ चक्र के खिलाफ नहीं, बल्कि उनके साथ तालमेल बिठाकर काम करे। साथ ही, पर्यावरण के अनुकूल घाटों के ऐसे प्रकारों पर भी विचार किया गया, जो पारिस्थितिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक और धार्मिक कार्यों को एक साथ जोड़ सकें।

यह वर्कशॉप लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा यमुना के बाढ़ वाले इलाकों के शुरुआती दौरों और उसके बाद डीडीए के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठकों के बाद आयोजित की गई। इन बैठकों में उन्होंने नदी में प्रदूषण से निपटने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाने के निर्देश दिए थे।

डीडीए के चेयरमैन भी रहे लेफ्टिनेंट गवर्नर टीएस संधू ने इस बात पर जोर दिया कि नदी के पुनरुद्धार में दिल्ली के निवासियों को विशेषज्ञों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ सक्रिय रूप से भागीदार बनाया जाना चाहिए। इससे यमुना, खासकर इसके बाढ़ वाले इलाकों का सुधार केवल सरकार द्वारा की जाने वाली कवायद न रहकर एक साझा नागरिक मिशन बन सके।

एलजी ने कहा था कि नदी के बाढ़ वाले इलाके लोगों के लिए खुले हैं और उनके सुधार और रखरखाव में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उनका किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि मौजूदा घरेलू और वैश्विक बेहतरीन तरीके आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शक मानक बन सकते हैं।

डीडीए ने 'यमुना डायलॉग्स' की कल्पना एक ऐसे सहयोगी मंच के रूप में की है जहां बाढ़ वाले इलाकों के प्रबंधन के लिए प्रकृति-आधारित समाधानों पर चर्चा की जा सके, बड़े पैमाने पर पारिस्थितिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नए तरह के फाइनेंसिंग तरीकों को खोजा जा सके और चल रहे प्रयासों को जलवायु लचीलेपन और शहरी स्थिरता के फ्रेमवर्क के साथ जोड़ा जा सके।

इस पहल का मकसद ज्ञान का आदान-प्रदान, रणनीतिक साझेदारी और यमुना के खास पारिस्थितिक और शहरी माहौल के अनुकूल ऐसे समाधानों की पहचान करना है, जिन्हें बड़े पैमाने पर लागू किया जा सके।

'यमुना डायलॉग्स' का समापन दो बड़े चर्चा सत्रों के साथ होगा, जो सितंबर 2026 और जनवरी 2027 में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। इन सत्रों में 'दिल्ली यमुना कॉम्पैक्ट' पर चर्चा करके उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। यह कॉम्पैक्ट यमुना कॉरिडोर के पुनरुद्धार के लिए सहमत प्राथमिकताओं, कार्यान्वयन रणनीतियों और समय-सीमाओं को रेखांकित करने वाला एक व्यापक रोडमैप है।

--आईएएनएस

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