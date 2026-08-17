सीएम मोहन यादव 19 अगस्त को मैहर से 'लाड़ली बहना योजना' की 39वीं किस्त जारी करेंगे

भोपाल, 17 अगस्त (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को 19 अगस्त को त्योहार का एक खास तोहफा मिलने वाला है। मुख्यमंत्री मोहन यादव मैहर से 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना' की 39वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत, वे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 1,500 रुपए की मासिक सहायता और रक्षाबंधन के तोहफे के तौर पर अतिरिक्त 250 रुपए ट्रांसफर करेंगे।

मुख्यमंत्री मैहर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एक क्लिक से यह राशि जारी करेंगे।

सरकार ने 'लाड़ली बहना योजना' को राज्य में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम बताया है। रक्षाबंधन के मौके पर अतिरिक्त 250 रुपए एक खास तोहफे के तौर पर दिए जा रहे हैं, ताकि लाभार्थी त्योहार के दौरान घर की जरूरतों और दूसरे खर्चों को पूरा कर सकें।

जून 2023 में शुरू की गई इस योजना को लगातार लागू किया जा रहा है।

नवंबर 2025 से मासिक सहायता राशि में 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, जिससे अब हर पात्र महिला को हर महीने 1,500 रुपए की सहायता मिल रही है। जून 2023 और जुलाई 2026 के बीच अब तक कुल 38 किस्तें नियमित रूप से जारी की जा चुकी हैं।

अगस्त 2026 के लिए तय 39वीं किस्त मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खातों में पहुंचेगी।

अधिकारियों ने बताया कि इस स्कीम के तहत समय पर फंड जारी होने से महिलाओं को, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को, सीधे आर्थिक मदद मिल रही है। सरकार का मकसद है कि नियमित मासिक मदद के साथ त्योहारों पर मिलने वाली अतिरिक्त राशि को जोड़कर राज्य की महिला लाभार्थियों में सुरक्षा और सहयोग की भावना को मजबूत किया जाए।

मैहर से किस्त जारी करने का फैसला यह दिखाता है कि प्रशासन राज्य के अलग-अलग इलाकों की महिलाओं तक पहुंचने पर कितना ध्यान दे रहा है।

लाभार्थियों को बिना किसी बिचौलिए के उनके खातों में कुल 1,750 रुपए मिलेंगे, जिससे पारदर्शिता और आसानी से लाभ मिलना सुनिश्चित होगा।

39वीं किस्त के साथ, 'लाड़ली बहना योजना' मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए एक प्रमुख कल्याणकारी कार्यक्रम के तौर पर अपनी जगह और मजबूत कर रही है।

सरकार ने पिछले तीन सालों से लगातार मिल रही आर्थिक मदद को महिलाओं की आर्थिक आजादी और कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के सबूत के तौर पर पेश किया है।

--आईएएनएस

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