चित्तौड़गढ़ में डबल मर्डर से सनसनी : पिता ने पत्नी पर चलाई गोली, बेटे ने पीट-पीटकर मार डाला

जयपुर, 18 अगस्त (आईएएनएस)। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से हत्या की एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। यहां सोमवार देर रात जमीन को लेकर पारिवारिक रंजिश देखते ही देखते दो लोगों की हत्या में बदल गई।

जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। डीएसपी उदय सिंह ने आईएएनएस से बात करते हुए बताया कि पारिवारिक झगड़े के कारण गोली मारकर एक महिला की हत्या कर दी गई। मां को तड़पता देख उसके बेटे अनिल ने अपने हमलावर पिता की लाठी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। इस घटना में उस व्यक्ति की तीसरी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई।

उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर पहुंचने के बाद पता चला कि भगवाना कालबेलिया नामक व्यक्ति की पहले से ही दो पत्नियां थीं और वह तीसरी पत्नी के साथ रह रहा था, जिसका नाम तारा है। उन्होंने बताया कि सोमवार रात भगवाना, तारा और उसके कुछ रिश्तेदार एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे। उसी वक्त वहां उसकी अन्य दो पत्नियां लाडू, भोमली और उसका बेटा अनिल पहुंचे। इस दौरान सभी के बीच खेत और जमीन को लेकर बहस शुरू हो गई।

बातचीत के दौरान कहा-सुनी इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर भगवाना ने गोली चला दी, जो भोमली को लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अपनी मां को तड़पता देख अनिल ने वहां रखी एक लाठी से अपने पिता की पीट-पीटकर हत्या कर दी। वहीं, इस खूनी वारदात में बीच-बचाव करने आई मृतक की तीसरी पत्नी तारा भी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए उदयपुर रेफर कर दिया, जहां वह इलाजरत है।

सूचना मिलते के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल की टीम ने मामले की जांच के साथ साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने दोनों शवों को चित्तौड़गढ़ जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और आरोपी पुत्र को गिरफ्तार करने के साथ आगे की कार्रवाई कर रही है।

--आईएएनएस

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