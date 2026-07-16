छत्तीसगढ़: सड़क दुर्घटना में दो बच्चों समेत चार लोगों की मौत

रायपुर, 16 जुलाई (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ में गुरुवार को दुर्ग-रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर हुई एक सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई। मरने वालों में दो बहनें और दो छोटे बच्चे शामिल थे।

Read More

पुलिस ने बताया कि परिवार के पांच सदस्य भिलाई-3 के सोमनी से रायपुर के वसंत विहार स्थित अपने मामा के घर स्कूटर पर जा रहे थे, तभी स्कूटर ऑक्सीजन सिलेंडरों से लदे एक खड़े ट्रैक्टर के पिछले हिस्से से टकरा गया।

मृतकों की पहचान अमृता निर्मलकर (28), उनकी बहन लक्ष्मी निर्मलकर (26), और अमृता की बेटियों याचना (7) और डाली (4) के रूप में हुई है। अमृता के आठ वर्षीय बेटे भावेश को गंभीर चोटें आई हैं और उनका इलाज रायपुर के एम्स में चल रहा है।

यह दुर्घटना कुम्हारी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दो महिलाओं और दो लड़कियों की मौके पर ही मौत हो गई।

अमृता के पति लोकेश निर्मलकर ने पुलिस को बताया कि परिवार ने याचना का जन्मदिन दो दिन पहले, 14 जुलाई को मनाया था।

उन्होंने इस दुखद घटना को भयावह बताया और कहा कि दुर्घटना के समय उनकी पत्नी, बेटी, बेटा और भाभी सभी स्कूटर पर सवार थे।

अमृता और याचना की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भावेश फिलहाल रायपुर के एम्स अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं।

पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है और उसके चालक भोला यादव को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए सुपेला मॉर्चरी भेज दिया गया है।

अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या ट्रैक्टर को सही तरीके से खड़ा किया गया था या इस त्रासदी में अन्य कारकों का भी योगदान था।

--आईएएनएस

एमएस/