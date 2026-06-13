छत्तीसगढ़: सीआरपीएफ ने नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम की, हथियार और विस्फोटक बरामद

रायपुर, 13 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने छत्तीसगढ़ में समन्वित नक्सल विरोधी अभियान के दौरान नक्सलियों के आठ हथियार और विस्फोटक भंडार का पता लगाया है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि इस अभियान में बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं।

Read More

खुफिया जानकारी मिलने के बाद बीजापुर के पिडिया और कुप्पागुडा इलाकों में आने वाले अद्रि, हर्रा और मदुमपारा गांवों के घने जंगलों में सीआरपीएफ की ओर से ऑपरेशन चलाया गया। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने हथियारों और विस्फोटकों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया।

एक बैरल ग्रेनेड लॉन्चर (बीजीएल) राइफल, एक 8 एमएम राइफल, एक 12-बोर राइफल और 21 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) को बरामद किया गया। सुरक्षा बलों को आईईडी बनाने का सामान भी मिला, जिसमें कॉर्डेक्स वायर, सेफ्टी फ्यूज, इलेक्ट्रिक वायर, एयर गन राउंड और कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल थे।

इसके अलावा, नक्सलियों की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़ों जैसी 58 अलग-अलग चीजें भी जब्त की गईं। अधिकारियों ने कहा कि इस बरामदगी ने इलाके में अस्थिरता फैलाने की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया।

अद्रि, हर्रा और मदुमपारा इलाका नक्सली गतिविधियों का गढ़ माना जाता रहा है। हालांकि सीआरपीएफ की ओर से चलाए जा रहे अभियानों ने विद्रोहियों के प्रभाव को धीरे-धीरे कम किया है, जिससे ग्रामीणों का भरोसा बढ़ा है और विकास कार्यों का रास्ता साफ हुआ है।

गरियाबंद जिले में एक समानांतर ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ और पुलिस टीमों ने दंडईपानी जंगल में नक्सलियों के एक और संदिग्ध ठिकाने का पता लगाया। बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड (बीडीडीएस) ने विस्फोटकों की मौजूदगी की पुष्टि की, जिसमें 4 किलो का प्रेशर आईईडी और एक कुकर आईईडी शामिल था; दोनों को सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया गया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि एक भरमार राइफल, इंटरसेप्टर, यूबीजीएल राउंड, मैगजीन, कॉर्डेक्स वायर, बारूद, पटाखे, दवाएं और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें भी जब्त की गईं।

--आईएएनएस

एसडी/वीसी