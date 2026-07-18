छत्तीसगढ़: नारायणपुर में सुरक्षा बलों ने नक्सली हथियारों का भारी जखीरा बरामद किया

नारायणपुर, 18 जुलाई (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ के नक्सल-मुक्त नारायणपुर जिले में सुरक्षाबल ने शनिवार को तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान सुरक्षाबलों ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद, संचार उपकरण, चिकित्सा सामग्री और अन्य नक्सली सामग्री बरामद की है।

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इस दौरान बम निरोधक दस्ते ने मौके पर ही 44 बीजीएल गोले निष्क्रिय कर दिए।

एक मुखबिर से मिली विशिष्ट सूचना के आधार पर बीएसएफ बटालियन (सोनपुर) की एक टीम ने शुक्रवार को कादर गांव के पास के वन क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया। बम निरोधक दस्ते ने सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए संदिग्ध स्थल का निरीक्षण किया।

खुदाई करने पर नक्सलियों द्वारा छिपाया गया भारी मात्रा में जखीरा बरामद हुआ, जिसमें हथियार, गोला-बारूद, संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, चिकित्सा सामग्री, नक्सली साहित्य और अन्य उपयोगी सामग्री शामिल थी।

बरामद की गई वस्तुओं में एक .303 राइफल, छह .315 राइफलें, एक 12-बोर बंदूक, दो बीजीएल लॉन्चर, एक पांच-राउंड .303 राइफल मैगजीन, 33 12-बोर कारतूस, 91 एचडी कारतूस, 46 रिम्ड 7.62 मिमी .303 कारतूस, नौ 7.62 मिमी कारतूस, दो 7.62 मिमी ईएफसी, तीन फिलर, एक कॉकिंग हैंडल असेंबली, एक जीरोइंग टूल, चार मैगजीन पाउच, एक्सेसरीज सहित एक आरएफ डिटेक्टर, एक एंटीना, दो हेलिकल एंटीना, एक्सेसरीज सहित एक आईईडी ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, एक हैंडहेल्ड टॉर्च, दो पुल-थ्रू, 17 राइफल स्लिंग, एक बेल्ट, एक नक्सली वर्दी, दो होंडा जनरेटर मैनुअल, बड़ी मात्रा में नक्सली साहित्य और पत्र, इन्फ्यूजन सेट के साथ एक डीएनएस बोतल, 26 सिंगल-यूज डिस्पो-वैन सिरिंज, एक सर्जिकल ड्रेसिंग पैड, दो दर्द निवारक मलहम, छह 100 ग्राम फेविकोल ट्यूब, और पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बरामद सामान में मार्कर, 14 बॉलपॉइंट पेन, सात पेपर कटर, एक क्रेप बैंडेज, दो ड्रिल बिट और एक ज्योमेट्री समेत कई चीजें शामिल हैं।

सुरक्षा कारणों से बम निरोधक दस्ते द्वारा मौके पर ही 44 बीजीएल गोले (जिनमें 24 बड़े और 20 छोटे गोले शामिल थे) को सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया गया और नष्ट कर दिया गया, इसलिए इन्हें जब्त की गई वस्तुओं की सूची में शामिल नहीं किया गया है। बरामद अन्य सामग्रियों के संबंध में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

नारायणपुर जिले को नक्सल मुक्त घोषित किए जाने के बावजूद, सुरक्षा बल और पुलिस क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी रखे हुए हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य नक्सलियों द्वारा पहले छिपाए गए हथियारों, विस्फोटकों और अन्य सामग्रियों को बरामद करना और क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखते हुए सुरक्षा को और मजबूत करना है।

--आईएएनएस

एमएस/