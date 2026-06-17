छत्तीसगढ़: नारायणपुर के जंगल से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद

नारायणपुर, 17 जून (आईएएनएस)। 16 जून को चलाए गए विशेष तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने नारायणपुर जिले के घने मसपुर-गुद्रपाल वन क्षेत्र से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया है।

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क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के निरंतर प्रयासों के तहत सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की एक बटालियन की 'ई' कंपनी द्वारा यह अभियान चलाया गया।

मसपुर शिविर के आसपास के जंगल में गहन तलाशी के दौरान, सुरक्षाकर्मियों ने एक संदिग्ध स्थान देखा। उन्होंने तुरंत क्षेत्र को घेर लिया और गहन तलाशी अभियान चलाया, जिसके परिणामस्वरूप छिपा हुआ जखीरा बरामद हुआ।

बरामद की गई वस्तुओं में एक देसी बीजीएल लॉन्चर, सात बीजीएल बंदूकें, एक 12 बोर राइफल, 12 बोर गोला-बारूद के 37 राउंड, 15 मीटर तार और पांच थैलियां शामिल हैं।

सभी सामग्री को सुरक्षा बलों ने तुरंत जब्त कर लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि हथियार और गोला-बारूद पहले जंगल में छिपाए गए थे।

उन्होंने कहा कि यह सफल बरामदगी नारायणपुर में पुलिस और सुरक्षा बलों की निरंतर सतर्कता का परिणाम है, भले ही जिले को 31 मार्च, 2026 को आधिकारिक तौर पर उग्रवादी आंदोलन (एलडब्ल्यूई) मुक्त घोषित कर दिया गया था।

इस उपलब्धि के बावजूद, अधिकारियों ने दूरस्थ और वन क्षेत्रों में नियमित तलाशी अभियान जारी रखे हैं ताकि पहले से छिपाए गए किसी भी हथियार, विस्फोटक और संबंधित सामग्री का पता लगाया जा सके और उन्हें हटाया जा सके जो लंबे समय से हासिल की गई शांति को भंग कर सकती है।

वरिष्ठ अधिकारियों ने इस अभियान को एक बड़ी सफलता बताया जो जिले में सुरक्षा माहौल को और मजबूत करेगी।

नारायणपुर की राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने आश्वासन दिया है कि आने वाले दिनों में भी इस तरह के गहन संयुक्त तलाशी अभियान जारी रहेंगे ताकि असामाजिक तत्वों का कोई भी अंश बिना जांच के न छूट जाए।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इस बरामदगी से शेष उपद्रवी तत्वों को कड़ा संदेश मिलेगा और साथ ही प्रशासन की स्थायी शांति बनाए रखने की प्रतिबद्धता पर जनता का विश्वास भी मजबूत होगा।

--आईएएनएस

एमएस/