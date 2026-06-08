छत्तीसगढ़ में हुई 'भारत भाग्य विधाता' की खास स्क्रीनिंग, सीएम समेत मंत्री भी हुए शामिल

रायपुर, 8 जून (आईएएनएस)। भाजपा सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत शुक्रवार को अपनी आगामी फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' की पहली विशेष स्क्रीनिंग में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंचीं। इस विशेष कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत राज्य सरकार के कई मंत्री, जनप्रतिनिधि और भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल हुए।

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फिल्म को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, "यह एक बहुत अच्छी फिल्म है और मैं मशहूर अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और उन्हें बधाई देना चाहता हूं। हम आभारी हैं कि उन्होंने अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए छत्तीसगढ़ को चुना। उन्होंने फिल्म में नर्स का किरदार बहुत ही शानदार ढंग से निभाया है। यह फिल्म पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा किए गए 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों पर आधारित है और कामा अस्पताल की नर्सों के साहस और बहादुरी को दिखाती है, जिन्होंने खतरे के बावजूद लोगों की सेवा जारी रखी।"

वहीं, अपनी आने वाली फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' में अपने रोल के बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कहा, "यह मेरे लिए एक अनोखा अनुभव है क्योंकि इससे मुझे एहसास हुआ कि आम कर्मचारी असल में कितने खास होते हैं। हम अक्सर उन्हें बहुत साधारण लोग समझते हैं, लेकिन इस किरदार को निभाने से मुझे यह समझने में मदद मिली कि वे कितने महत्वपूर्ण और असाधारण हो सकते हैं।"

उन्होंने कहा, "हमने सभी से फिल्म देखने का अनुरोध किया। हमने ओडिशा के मुख्यमंत्री के लिए भी इसकी स्क्रीनिंग की और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी इसे देखने वाली हैं।"

भारतीय अस्पतालों में नर्सों की यूनिफॉर्म ब्रिटिश स्टाइल से प्रभावित होने और उसे 'भारतीय' रंग देने की अपनी बात पर, एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा, "यह मेरी राय है, लेकिन मेरा मानना ​​है कि नर्सें जिस भी तरह की यूनिफॉर्म या ड्रेस पसंद करेंगी, वही उनके लिए सबसे अच्छी होगी। नर्सें खुद ही इस बारे में बेहतर बता और तय कर पाएंगी।"

वहीं, मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल पर भाजपा नेता कंगना रनौत ने कहा, "ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। जिस तरह से प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं और जिस तरह से वे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं, मुझे लगता है ये उनके लिए शुरूआत है और हमारे देश का नेतृत्व वो इस तरह से करते रहें। हम उनकी लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभकामना देते हैं।"

उन्होंने कहा, "यह हम सभी और पूरे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं और उन्हें जनता का समर्थन मिल रहा है, वे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक के रूप में उभर रहे हैं। पूरी दुनिया नेतृत्व के लिए उनकी ओर देखती है और भारत को 'विश्वगुरु' के रूप में देखती है। हम उनके लंबे जीवन, अच्छे स्वास्थ्य और देश के निरंतर नेतृत्व के लिए प्रार्थना करते हैं।"

--आईएएनएस

पीआईएम/डीकेपी