छत्तीसगढ़: अंतर-राज्यीय हथियार गिरोह का भंडाफोड़; देसी पिस्तौल और नकदी के साथ चार गिरफ्तार

महासमुंद, 10 अगस्त (आईएएनएस)। महासमुंद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हथियारों से लैस एक अंतर-राज्यीय गिरोह को अपनी योजना को अंजाम देने से पहले ही रोककर गिरफ्तार कर लिया।

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मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के चार आरोपियों को 9-10 अगस्त, 2026 की देर रात बसना पुलिस स्टेशन इलाके के पलसापली बैरियर पर पकड़ा गया।

बसना पुलिस की एक टीम बैरियर पर गाड़ियों की सघन जांच और गश्त कर रही थी, तभी उन्होंने बिना रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक सफेद मारुति सुजुकी विक्टोरिस कार को रोका। यह गाड़ी ओडिशा की तरफ से आ रही थी, और इस पर एमपी07/सी0011/टीसी नंबर वाली पीली रंग की अस्थायी टीसी प्लेट लगी थी। कार में चार लोग सवार थे, और उनका व्यवहार संदिग्ध लगा।

तलाशी के दौरान, पुलिस को डैशबोर्ड और सीटों के पास से एक देसी .315 बोर की पिस्तौल और तीन जिंदा कारतूस मिले। कार के अंदर रखे एक बैग से 3.25 लाख रुपए नकद बरामद हुए। आरोपियों के पास से चार मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। कार और अन्य सामानों को मिलाकर बरामद संपत्ति की कुल कीमत लगभग 19.25 लाख रुपए थी।

पूछताछ में पता चला कि इन चारों लोगों ने मिलकर ओडिशा के बलांगीर से गांजा खरीदने की योजना बनाई थी। वे पुलिस या किसी और के विरोध का सामना करने के लिए अवैध हथियार साथ ले जा रहे थे और उसका इस्तेमाल करने के लिए तैयार थे। सप्लायर से संपर्क न हो पाने के कारण वे नकदी लेकर वापस लौट रहे थे, तभी उन्हें रोक लिया गया।

गिरफ्तार लोगों की पहचान मध्य प्रदेश के भिंड जिले के मेहगांव थाना क्षेत्र के देवोरी गांव निवासी उमाशंकर शर्मा (41); मध्य प्रदेश के भिंड जिले के बरोही गांव निवासी आकाश कक्कड़ शर्मा उर्फ ​​गोलू (27) और शिवम शर्मा (26); तथा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के खैरागढ़ थाना क्षेत्र के गरिकर्ना गांव निवासी शनि सिंह उर्फ ​​संदीप (32), के रूप में हुई।

बसना पुलिस ने आर्म्स एक्ट की धारा 25 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2)(ए) के तहत मामला दर्ज किया। इन चारों को 10 अगस्त, 2026 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया।

सतर्क बसना पुलिस टीम की समय पर की गई कार्रवाई ने राज्य की सीमाओं के पार हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़ी एक गंभीर घटना को होने से रोक दिया।

--आईएएनएस

एससीएच