छत्तीसगढ़ : 24 घंटे के अंदर 'ब्लाइंड मर्डर' का खुलासा, बहू पर मास्टरमाइंड होने का आरोप

रायपुर, 6 जुलाई (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ की जशपुर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक सनसनीखेज 'ब्लाइंड मर्डर' केस को सिर्फ 24 घंटे में सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस टीम ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें पीड़ित की बहू भी शामिल है।

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यह मामला डुलडुला पुलिस स्टेशन इलाके में 70 वर्ष के चुगरू प्रधान की हत्या से जुड़ा है।

पुलिस के मुताबिक, घटना की जानकारी मिलते ही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। टीम ने डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की मदद से क्राइम सीन की जांच की, जबकि सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल सबूत और साइबर सेल से जानकारी ने केस को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई।

जांच में पता चला कि पीड़ित की बहू सुगंती बेसरा ने पारिवारिक विवाद के कारण साहिल उर्फ ​​राजा खान, आनंद यादव और रोहित सिंह के साथ मिलकर चुगरू प्रधान की हत्या की साजिश रची थी।

पुलिस ने बताया कि आरोपी 3 और 4 जुलाई की रात मोटरसाइकिल से पीड़ित के घर पहुंचे। दरवाजा खुलवाने के बाद, उन्होंने बुजुर्ग व्यक्ति पर लकड़ी के तख्ते से हमला किया, उनके हाथ-पैर बांध दिए और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, जिससे उनकी मौत हो गई।

इसके बाद आरोपी वारदात को अंजाम देकर भाग गए। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए घटना के 24 घंटे के भीतर ही चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जांचकर्ताओं ने हत्या में इस्तेमाल किया गया लकड़ी का तख्ता, मोटरसाइकिल और आरोपियों से चार मोबाइल भी बरामद किए।

मामले को लेकर एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा कि जशपुर पुलिस गंभीर अपराधों के खिलाफ 'जीरो-टॉलरेंस' पॉलिसी अपना रही है और अपराधियों को बिना देरी के सजा दिलाने के लिए वैज्ञानिक जांच और टेक्निकल सबूतों का इस्तेमाल कर रही है।

एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (एएसपी) राकेश कुमार पटानवार ने बताया कि टेक्निकल सबूतों और साइबर एनालिसिस के जरिए केस सुलझाया गया, जिससे पुलिस साजिश का पर्दाफाश करने और सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने में सफल रही।

उन्होंने कहा कि आरोपियों पर कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

--आईएएनएस

डीके/एबीएम