छात्रों पर कार्रवाई की अफवाह फैलाने पर दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल को दी नसीहत

नई दिल्ली, 23 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से कहा कि वे जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आधी रात के बाद संभावित कार्रवाई को लेकर अपुष्ट जानकारी और अफवाहें फैलाने से बचें।

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दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा, "दिल्ली पुलिस की आज रात चल रहे प्रदर्शन पर कोई कार्रवाई करने की योजना नहीं है, जैसा कि बताया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि किसी भी भ्रामक या अपुष्ट जानकारी को फैलाने या साझा करने से बचें।"

केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन का एक पत्र साझा किया था, जिसमें कनॉट प्लेस के सभी दुकानदारों से गुरुवार शाम 6:30 बजे तक अपनी दुकानें बंद करने को कहा गया था।

इस पत्र को साझा करते हुए अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, "कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। बड़ी संख्या में एम्बुलेंस तैनात हैं। क्या सरकार आज फिर जंतर-मंतर पर अपने ही बच्चों पर बेरहमी से हमला करने जा रही है?"

इससे पहले दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और अन्य विपक्षी दलों को जवाब देना चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास और भारतीय संसद की सुरक्षा में सेंध लगाकर उन्होंने क्या हासिल किया और वे इस मुद्दे पर चर्चा से क्यों भाग रहे हैं?

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा, "आज देश का विपक्ष किसी राजनीतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि केवल व्यक्तित्व-आधारित दलों का समूह बनकर रह गया है, जिन्हें पिछले 12 वर्षों से जनता लगातार खारिज करती रही है।"

उन्होंने कहा, "राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और शिवसेना (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पराजित और निराश नेता हैं। इनमें से किसी का भी छात्र राजनीति से कोई संबंध नहीं रहा है, लेकिन आज वे छात्र राजनीति में राजनीतिक फायदा तलाश रहे हैं।"

इसी बीच, छात्रों के परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुरुवार शाम 4 बजे से जंतर-मंतर के आसपास आठ घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करने का आदेश दिया।

मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि केंद्रीय गृह सचिव इस बात से संतुष्ट हैं कि जन व्यवस्था बनाए रखने और किसी अपराध के लिए उकसावे को रोकने के हित में यह कदम उठाना जरूरी है। अब इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 24 घंटों में सीजेपी से बातचीत के लिए चार औपचारिक प्रस्ताव भेजे हैं, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला है।

जितेंद्र सिंह ने आईएएनएस से कहा कि केंद्र सरकार ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पूरी विनम्रता के साथ संपर्क किया है और उन्हें बताया है कि गतिरोध खत्म करने का एकमात्र रचनात्मक रास्ता बातचीत है।

उन्होंने कहा, "हम उनका इंतजार कर रहे हैं। हमारे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। हमने पिछले 24 घंटों में कम से कम चार बार उनसे संपर्क किया है। हम चाहते हैं कि वे सभी मुद्दों पर बातचीत में शामिल हों, जिसमें नीट का मुद्दा भी शामिल है।"

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी