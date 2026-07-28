छात्रों ने पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताकर आंदोलन खत्म किया, पेपर लीक पर राजनीति कर रही कांग्रेसः राजेंद्र राठौड़

जयपुर, 28 जुलाई (आईएएनएस)। भाजपा नेता राजेंद्र राठौर ने संसद में पेपर लीक विरोधी विधेयक को लेकर हुए व्यवधान की आलोचना की। इसके साथ ही कांग्रेस पर छात्र विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। वहीं, विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने इन्हीं मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरा।

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भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "कांग्रेस ने पेपर लीक के मुद्दे और छात्रों के विरोध-प्रदर्शन का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए करने की कोशिश की और छात्रों के आंदोलन में शामिल होने की कोशिश की। हालांकि, छात्रों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर भरोसा करते हुए अपना विरोध खत्म कर दिया। उन्हें यकीन था कि एक कड़ा कानून बनाया जाएगा और सिस्टम में सुधार होगा। अब जब सरकार ने ऐसा कानून बनाने के लिए बिल पेश किया है, तो ऐसा लगता है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लगता है कि शोर-शराबा और हंगामा करने से उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी।"

राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा, "बिल में कड़ी सजा, भारी जुर्माना और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई जैसे प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस कानून को बनाने में सहयोग देने के बजाय विपक्ष दूर होता जा रहा है।"

वहीं, विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कहा, "भाजपा की विचारधारा सबके सामने आ रही है। भले ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन भाजपा अभी भी पूरी तरह से उनके पक्ष में बात कर रही है। कंगना रनौत, एक सांसद, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रधान के ऐतिहासिक काम बता रहे हैं। लेकिन असलियत यह है कि आपकी तरफ से कमियां, गलतियां और कुप्रबंधन हुआ। धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में पेपर लीक होते रहे, जिसे रोकने में सफल नहीं होने के कारण हटाया गया।"

टीकाराम ने कहा, "भाजपा सरकार एक तरफ बच्चों से समझौता कर रही है और उनकी मांगें मान रही हैं और दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान का महिमामंडन किया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का काम इतना अच्छा था, तो पेपर लीक क्यों हुए? इस पर सरकार जवाब दे।"

भाजपा सांसद कंगना रनौत की 'जेन जी' के बारे में टिप्पणी पर विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कहा, "कंगना रनौत ने कहा है कि यह विरोध प्रदर्शन घिनौना था, यह विरोध प्रदर्शन गलत था। इस पर मैं यह कहना चाहूंगा, क्या यह अच्छा था कि जिन बच्चों ने आवाज उठाई, उन्होंने आत्महत्या कर ली? क्या यह अच्छा था कि बच्चों के पेपर लीक हो गए? उस पर कंगना ने एक शब्द भी नहीं कहा।"

--आईएएनएस

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