छात्रों के प्रस्तावित पहचान पत्रों में जाति की जानकारी नहीं: तमिलनाडु मंत्री

चेन्नई, 27 जून (आईएएनएस)। तमिलनाडु के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री के.ए. सेंगोत्तैयान ने शनिवार को स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए प्रस्तावित पहचान पत्रों में जाति का विवरण नहीं होगा। उन्होंने इससे संबंधित खबरों का पुरजोर खंडन किया।

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उन्होंने कहा कि इस पहल का एकमात्र उद्देश्य छात्रों के रिकॉर्ड को सरल बनाना और आवश्यक जानकारी तक पहुंच में सुधार करना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि स्कूलों में जाति आधारित भेदभाव न हो।

मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के जन्मदिन के अवसर पर गोबिचेट्टीपलयम में आयोजित एक कार्यक्रम में कल्याणकारी सहायता वितरित करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सेंगोत्तैयान ने कहा कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग और विद्यालय शिक्षा विभाग संयुक्त रूप से छात्रों के लिए एक व्यापक डेटा-आधारित पहचान पत्र शुरू करने की व्यवहार्यता की जांच कर रहे हैं।

मंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग पिछले पांच वर्षों से सीधे स्कूलों के माध्यम से छात्रों को आय, निवास और समुदाय प्रमाण पत्र जारी कर रहा है, जिससे छात्रों को राजस्व विभाग के कार्यालयों, ग्राम प्रशासनिक अधिकारियों या राजस्व निरीक्षकों के पास जाने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित पहचान पत्र छात्र अभिलेखों को सुव्यवस्थित करने की दिशा में अगला कदम है।

सेंगोत्तैयान के अनुसार, कार्ड में केवल छात्र का पता, ब्लड ग्रुप, आधार कार्ड की जानकारी और शैक्षणिक योग्यता जैसी आवश्यक जानकारी ही होगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी परिस्थिति में जाति से संबंधित कोई जानकारी शामिल नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा कि स्कूल पहचान पत्रों पर जाति का प्रदर्शन भेदभाव को जन्म दे सकता है या छात्रों के बीच भावनात्मक पीड़ा का कारण बन सकता है। उन्होंने आगे कहा कि स्कूल ऐसे स्थान होने चाहिए जहां बच्चे जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना शिक्षा प्राप्त करें, और सरकार का यह प्रस्ताव पूरी तरह से छात्रों के कल्याण को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

मंत्री ने आपात स्थितियों के दौरान कार्डों के व्यावहारिक महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ब्लड ग्रुप, पता और आधार कार्ड की जानकारी जैसी जानकारी अधिकारियों को छात्रों की शीघ्र पहचान करने, उनके परिवारों से संपर्क करने और दुर्घटनाओं या अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियों में तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने में मदद करेगी।

उन्होंने कहा कि राजस्व और स्कूल शिक्षा विभागों के अधिकारी जल्द ही कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए इस योजना को लागू करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देंगे।

कोडियेरी बांध पर बार-बार हो रही डूबने की घटनाओं के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए सेंगोत्तैयान ने कहा कि लोक निर्माण विभाग ने पहले ही गैर-तैराकों के जलाशय क्षेत्र में प्रवेश पर रोक लगा दी है। उन्होंने आगे कहा कि पर्यटक नीचे की ओर स्थित झरनों में स्नान कर सकते हैं, लेकिन स्लुइस गेट के ऊपर बने जलाशय में तैरना प्रतिबंधित है। सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्थानीय मछुआरा संघ के सदस्यों को भी वहां तैनात किया गया है।

--आईएएनएस

एमएस/