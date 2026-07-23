छात्रों को पीएम मोदी की बातों पर भरोसा रखना चाहिए : संजय निषाद

लखनऊ, 23 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने पेपर लीक के मामलों और छात्रों के विरोध-प्रदर्शन सहित कई और मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी है।

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आईएएनएस से बातचीत करते हुए संजय निषाद ने कहा, "देश के लोगों को पीएम मोदी की बातों का समर्थन करना चाहिए और छात्रों को भरोसा रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जिस चीज को ठानते हैं, उसको पूरा करते हैं। जब उन्होंने कह दिया है तो सब सजा के पात्र होंगे, कड़े नियम बनाए जाएंगे और तेजी से भ्रष्टाचार को रोका जाएगा। पीएम मोदी के इस बात का हम सभी को स्वागत करना चाहिए। छात्रों को आंदोलन वापस ले लेना चाहिए और उनको प्रधानमंत्री पर भरोसा रखना चाहिए।

अन्ना हजारे की ओर से पीएम मोदी को चिट्ठी लिखने को लेकर संजय निषाद ने कहा कि छात्रों के साथ सरकार खड़ी है। जब छात्र विरोधियों के साथ गुमराह होंगे तो शासन-प्रशासन व्यवस्था बनाता है। मेरा मानना है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।

जेपी नड्डा की ओर से कांग्रेस पर निशाना साधने को लेकर संजय निषाद ने कहा कि विपक्ष इसलिए चर्चा नहीं चाहता है कि जब चर्चा होगी तो पता चलेगा कि उनके समय में कितने शिक्षा माफिया थे। शिक्षा माफियाओं को ही मंत्री बनाया जाता था। विपक्ष की सरकार में बच्चों के भविष्य को बेचा जाता था और फर्जी डिग्री दिलाकर नौकरी पर रखा जाता था। हमारी सरकार ने शिक्षा माफिया और नकल माफिया को खत्म किया है। प्रधानमंत्री ने संज्ञान ले लिया है अब जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा।

सपा के 28 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के रामपुर जाने को लेकर संजय निषाद ने कहा कि ये सभी बेईमान और नाटकबाज हैं; जब इनकी सरकार थी, तो उस जमीन को वैध घोषित करते। समाजवादी पार्टी आजम खान का राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहती है।

राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री आवास के बाहर किए गए प्रदर्शन पर संजय निषाद ने कहा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की दशा काफी खराब है, इसका मतलब है कि वे शिक्षा में काफी पिछड़े हुए हैं। ऐसे ही बहुत ऐसी पिछड़ी जातियां हैं, जहां 60 प्रतिशत लोग भूमिहीन हैं और विपक्ष के लोग उनका सियासी फायदा उठा रहे हैं। ऐसे आंदोलनों पर सरकार को सतर्क हो जाना चाहिए। इसलिए जनता ने इनको विपक्ष में रखा है और इनको देश से कोई मतलब नहीं है।

--आईएएनएस

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