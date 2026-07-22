छात्रों की मांग पूरी नहीं हुई तो 'सड़क से संसद' तक की लड़ाई जारी रहेगी: सीएम रेवंत रेड्डी

हैदराबाद, 22 जुलाई (आईएएनएस)। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बुधवार को कोडंगल में एक रैली और धरने का नेतृत्व किया। यह विरोध प्रदर्शन नई दिल्ली में पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य की हिरासत में लिए जाने के खिलाफ किया गया था।

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मंगलवार को राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं को तब हिरासत में ले लिया गया, जब वे छात्रों पर हुए हमले के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे।

कोडंगल में विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की हिरासत की निंदा की और इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

उन्होंने मांग की कि पीएम मोदी धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें और चेतावनी दी कि अगर पीएम ऐसा नहीं करते हैं, तो 'सड़क से संसद' तक की लड़ाई जारी रहेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नीट परीक्षा का पेपर भाजपा शासित राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लाखों रुपए में बेचा गया। उन्होंने पेपर लीक में भाजपा नेताओं की मिलीभगत का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि देश भर के छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देने की मांग कर रहे थे।

रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे सैकड़ों प्रदर्शनकारी घायल हो गए।

उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी विरोध कर रहे छात्रों के समर्थन में आए और पीएम मोदी के आवास के सामने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया, तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया और पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की। उन्होंने हिरासत में लेने की कार्रवाई को विरोध करने के लोकतांत्रिक अधिकार पर हमला बताया।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर दबाव डालकर संसद में नीट पेपर लीक पर बहस को रुकवाया। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार बलिदान के लिए जाना जाता है। अगले चुनावों में भाजपा हारेगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे।

--आईएएनएस

डीकेएम/एएस