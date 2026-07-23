'छात्रों के बीच भ्रम फैला रहे राहुल गांधी', 152 पेपर लीक के दावे पर प्रह्लाद जोशी ने उठाए सवाल

नई दिल्ली/बेंगलुरु, 23 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने गुरुवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर युवाओं को गुमराह करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार देश के हर छात्र का भविष्य सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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मंत्री प्रह्लाद जोशी ने एक बयान में कहा, "केंद्र सरकार लोकसभा में विपक्ष के नेता से ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं करती। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राहुल गांधी छात्रों व युवाओं के बीच गलत जानकारी फैला रहे हैं और उनसे जुड़े मुद्दों का राजनीतिकरण कर रहे हैं, ताकि वे राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रह सकें।"

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "नेता प्रतिपक्ष का दावा है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में 152 पेपर लीक हुए, लेकिन वे इस आंकड़े तक कैसे पहुंचे? युवाओं के नाम पर इस तरह की गलत जानकारी फैलाए जाने की अपेक्षा विपक्ष के नेता से नहीं की जाती है।"

उन्होंने कहा कि जब भी प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाएं सामने आईं, केंद्र सरकार ने तुरंत कार्रवाई की और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाए। उन्होंने कहा, "नरेंद्र मोदी सरकार देश के हर छात्र का भविष्य सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जिन मामलों में प्रश्न पत्र लीक होने का पता चला, उनमें कुछ ही दिनों के भीतर कार्रवाई शुरू की गई और सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया।"

नीट मुद्दे का जिक्र करते हुए प्रह्लाद जोशी ने कहा कि केंद्र ने सफलतापूर्वक दोबारा परीक्षा आयोजित की और लाखों योग्य उम्मीदवारों के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित की। उन्होंने कहा, "सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि लाखों मेहनती उम्मीदवारों को एक पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिले।"

जोशी ने आगे कहा कि केंद्र सरकार संसद में इस मामले पर तथ्यों पर आधारित चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पहले ही इस मुद्दे पर सरकार का रुख स्पष्ट कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया, "इसके बावजूद, कांग्रेस संसद के बाहर राजनीतिक नौटंकी कर रही है।"

--आईएएनएस

डीसीएच/