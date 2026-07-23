छात्रों के आंदोलन पर कांग्रेस और भाजपा की राजनीति 'शर्मनाक': पंजाब आप

चंडीगढ़, 23 जुलाई (आईएएनएस)। पंजाब आम आदमी पार्टी (आप) ने गुरुवार को नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में चल रहे छात्रों के आंदोलन पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राजनीति को 'शर्मनाक' बताया।

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राज्य आप मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू ने कहा कि जहां देश भर में लाखों छात्र न्याय और अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस और भाजपा दोनों ने युवाओं का साथ देने के बजाय पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने का रास्ता चुना है।

एक बयान में पन्नू ने कहा कि छात्रों का आंदोलन इतना मजबूत हो गया है कि इसने कांग्रेस तक को हिलाकर रख दिया है, जिसने कभी देश पर शासन किया था।

उन्होंने कहा कि हालांकि, न्याय की मांग कर रहे छात्रों का समर्थन करने के बजाय, कांग्रेस और भाजपा पंजाब के बारे में गलत जानकारी फैलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस और भाजपा जानबूझकर तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश कर रही हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान के लगभग पांच साल के कार्यकाल के दौरान पंजाब में भर्ती परीक्षा का एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। फरीदकोट में हुई घटना पेपर लीक की नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जरिए नकल करने का मामला थी। उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र पर ही रंगे हाथों पकड़ा गया और पुलिस ने तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी।

उन्होंने कहा कि इसके बावजूद, कांग्रेस जनता को गुमराह करने के लिए जानबूझकर इस घटना को पेपर लीक के तौर पर पेश कर रही है।

पन्नू ने आगे कहा कि पंजाब सरकार पर झूठे आरोप लगाने के बजाय कांग्रेस को पहले आत्म-मंथन करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस को झूठे बयानों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करने के बजाय, अपने कार्यकाल में हुए पेपर लीक मामलों के लिए जवाब देना चाहिए। साथ ही, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के तहत 90 से ज्यादा पेपर लीक हुए, जिससे करोड़ों युवाओं का भविष्य दांव पर लग गया। इन घटनाओं से परेशान होकर 20 से ज्यादा छात्रों ने आत्महत्या कर ली, फिर भी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने न तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ समय पर सख्त कार्रवाई की और न ही युवाओं का भरोसा बहाल करने की कोई कोशिश की।

--आईएएनएस

एमएस/