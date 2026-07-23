छात्र आंदोलन के जरिए भारत में श्रीलंका-नेपाल जैसी स्थिति बनाने की साजिश: बीवाई विजयेंद्र

बेंगलुरु, 23 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने गुरुवार को आरोप लगाया कि नीट पेपर लीक विवाद को लेकर चल रहे छात्र प्रदर्शनों का इस्तेमाल असामाजिक तत्वों ने राष्ट्रीय राजधानी में अशांति फैलाने के लिए किया है। उन्होंने दावा किया कि गुंडों को आगे कर भारत में श्रीलंका और नेपाल जैसी अराजक स्थिति पैदा करने की साजिश रची जा रही है।

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बेंगलुरु में विधान सौधा में मीडिया से बात करते हुए विजयेंद्र ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों और मीडिया प्रतिनिधियों पर हमला किया गया। उन्होंने कहा कि छात्र इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते। उनका आरोप था कि इस हिंसा के पीछे टुकड़े-टुकड़े गैंग का हाथ है और उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की।

विजयेंद्र ने कांग्रेस पर भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा कथित प्रश्नपत्र लीक मामले में तुरंत कार्रवाई किए जाने के बावजूद वह नीट विवाद से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को जैसे ही पेपर लीक की जानकारी मिली, उसने तुरंत कार्रवाई की और मामले को दबाने की कोशिश नहीं की।

उन्होंने कहा, "जैसे ही नीट पेपर लीक का मामला सामने आया, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जांच के आदेश दिए। मामले की गंभीरता को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ने सभी जरूरी कदम उठाए। इस मामले में एक ही रात में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया।"

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और जिसे उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) कहा, वह राजनीतिक मकसद से प्रदर्शन कर रही हैं।

विजयेंद्र ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा शिक्षा और देश के युवाओं के भविष्य को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं।

उन्होंने बताया कि सरकार ने नीट मामले की जांच और दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए पांच फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का आदेश दिया है।

केंद्र सरकार की कार्रवाई का उल्लेख करते हुए विजयेंद्र ने कहा कि सामान्य तौर पर नीट परीक्षा आयोजित करने में छह महीने की तैयारी लगती है, लेकिन केंद्र सरकार ने 35 दिनों के भीतर दोबारा परीक्षा आयोजित की और 25 दिनों के अंदर परिणाम भी घोषित कर दिए।

उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार कंप्यूटर आधारित परीक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और उन्नत निगरानी प्रणाली लागू करने पर भी विचार कर रही है।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 15 से 20 दिनों तक विदेश में थे और उस दौरान उन्होंने छात्रों की चिंता नहीं जताई, लेकिन लौटते ही प्रधानमंत्री आवास के पास प्रदर्शन शुरू कर दिया।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पहले ही प्रदर्शनकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल से बातचीत कर उनकी चिंताओं को समझ चुके हैं। उन्होंने कहा कि किसी केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा मांगना समाधान नहीं है। केंद्र सरकार संसद में नीट पर जितने घंटे जरूरत हो, उतनी देर चर्चा के लिए तैयार है।

कांग्रेस पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए विजयेंद्र ने कहा कि धारवाड़ में नौकरी के अभ्यर्थियों पर पुलिस कार्रवाई और बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ जैसे मामलों पर कांग्रेस चुप रही।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एनडीए सरकार द्वारा एमबीबीएस सीटों, मेडिकल कॉलेजों, पीजी मेडिकल सीटों, आईआईटी और आईआईएम की संख्या बढ़ाकर उच्च शिक्षा के अवसरों का विस्तार करने के प्रयासों के बावजूद कांग्रेस अशांति फैलाने की कोशिश कर रही है।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी