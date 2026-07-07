छत से धक्का देकर भी नहीं हुई मौत तो नसों में टॉयलेट क्लीनर इंजेक्ट कर दी, तेलंगाना में पत्नी ने प्रेमी संग रची साजिश

हैदराबाद, 7 जुलाई (आईएएनएस)। तेलंगाना के निजामाबाद जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है।

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यहां एक महिला पर अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर पति की हत्या करने का आरोप लगा है। पुलिस के अनुसार, पहले पति को छत से धक्का देकर मारने की कोशिश की गई, लेकिन जब वह बच गया तो इलाज के दौरान उसकी नसों में कैनुला के जरिए टॉयलेट क्लीनर और नींद की गोलियों का घोल इंजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने इस मामले में 32 वर्षीय संध्या, उसके कथित प्रेमी अनिल और उसके दोस्त वेंकट साई उर्फ बंटी को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों पर 35 वर्षीय दयिनी प्रशांत की हत्या का आरोप है। पुलिस के मुताबिक यह वारदात 30 जून को अंजाम दी गई।

मामले का खुलासा तब हुआ जब मृतक की मां ने बेटे की मौत पर संदेह जताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस ने गहन जांच शुरू की और पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया।

जांच में पता चला कि प्रशांत पिछले दो वर्षों से खाड़ी (गल्फ) देश में काम कर रहे थे। वह 27 जून को घर लौटे थे और उन्होंने दोबारा विदेश न जाने का फैसला किया था। पुलिस के अनुसार, संध्या का अनिल के साथ विवाहेतर संबंध था और उसे लगने लगा था कि पति उसके रिश्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। इसके बाद उसने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि हत्या की पहली कोशिश 29 जून को की गई थी। आरोप है कि वेंकट साई प्रशांत के घर पहुंचा और उसे काफी शराब पिलाई। इसके बाद वह उसे छत पर ले गया और संध्या के फोन पर दिए गए निर्देशों के अनुसार उसे नीचे धक्का दे दिया।

हालांकि, प्रशांत गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद बच गया। आरोपियों ने उसे यह कहकर भरोसा दिलाया कि वह शराब के नशे में गलती से गिर गया था। इसके बाद उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में उसे एक निजी अस्पताल ले जाया गया और फिर इलाज के लिए घर ले आए।

पुलिस के अनुसार, संध्या ने पहले नर्स की ट्रेनिंग ली हुई थी। इसी वजह से वह घर पर प्रशांत को आईवी फ्लूइड (ड्रिप) लगा रही थी। इसी दौरान तीनों की साजिश के तहत उसने कैनुला के जरिए प्रशांत की नसों में टॉयलेट क्लीनर और पीसकर मिलाई गई नींद की गोलियों का जहरीला मिश्रण इंजेक्ट कर दिया। पुलिस का यह भी आरोप है कि उसने प्रशांत को चारपाई से नीचे धक्का दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

वारदात के बाद संध्या ने पति की मौत को छत से गिरने के बाद बिगड़ी तबीयत का नतीजा बताकर मामला सामान्य दिखाने की कोशिश की।

हालांकि, अलग रहने वाली प्रशांत की मां को बेटे की मौत पर शक हुआ। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्हें यह तक नहीं पता था कि उनका बेटा घर लौटा है और उसकी मौत से पहले क्या-क्या हुआ। उनकी शिकायत के बाद पुलिस ने जांच की और हत्या की पूरी साजिश का खुलासा कर दिया।

पुलिस ने तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मामले की आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

वीकेयू/पीएम