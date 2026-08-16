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भारत समाचार

चरखी दादरी : कांवड़ यात्रा के दौरान हुए विवाद में युवक को मारी गोली, चार आरोपी गिरफ्तार

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(Updated )
चरखी

चरखी दादरी, 16 अगस्त (आईएएनएस)। चरखी दादरी जिले में कांवड़ यात्रा के दौरान हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसके चलते एक युवक को गोली मार दी गई। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं।

पुलिस के अनुसार, 15 अगस्त की सुबह 3 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को खेड़ीपुरा गांव के पास बस स्टैंड के नजदीक गोलीबारी की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर मनजीत नामक युवक घायल अवस्था में मिला, जिसके सीने में गोली लगी हुई थी। पुलिस ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज शुरू किया गया। समय रहते उपचार मिलने से उसकी जान बच गई।

घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान उसी दिन शाम को पुलिस को सूचना मिली कि वारदात में शामिल आरोपी एक स्थान पर एकत्रित हैं। सूचना के आधार पर एसएचओ सदर और उनकी टीम ने मौके पर पहुंचकर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक के कब्जे से देसी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इसके अलावा दूसरे आरोपी के पास से भी देसी पिस्तौल और एक जिंदा राउंड बरामद हुआ। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई कार को भी अपने कब्जे में ले लिया है।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पूरा विवाद कांवड़ यात्रा के दौरान हुई कहासुनी से जुड़ा हुआ है। कांवड़ यात्रा के दौरान घायल मनजीत और आरोपियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। पुलिस के मुताबिक इसी रंजिश के चलते चारों आरोपियों ने मिलकर मनजीत पर फायरिंग की।

फिलहाल घायल मनजीत का मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत स्थिर बनी हुई है और वह खतरे से बाहर है।

पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं और आरोपियों की भूमिका की गहन जांच की जा सके। मामले की जांच जारी है।

--आईएएनएस

एएमटी/पीएम