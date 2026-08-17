जलगांव: सर्वोदय शिक्षण प्रसारक मंडल चुनाव में कोऑपरेटिव पैनल का दबदबा, 19 में से 15 सीटों पर जीत

चालीसगांव (जलगांव), 17 अगस्त (आईएएनएस)। चालीसगांव तालुका के उम्बरखेड़ स्थित शिक्षण संस्था सर्वोदय शिक्षण प्रसारक मंडल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुनाव में कोऑपरेटिव पैनल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 19 में से 15 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं, प्रतिद्वंद्वी स्मृति पैनल को केवल चार सीटों से संतोष करना पड़ा।

बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 19 सीटों के लिए 16 अगस्त को मतदान हुआ। इस चुनाव में तत्कालीन चेयरमैन विकास पाटिल और सचिव उदयसिंह पाटिल के नेतृत्व वाले दो प्रमुख पैनल आमने-सामने थे। इसके अलावा कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में थे। कुल 19 सीटों के लिए 44 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिसके कारण लगभग हर सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला।

मतदान प्रक्रिया 16 अगस्त को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर दीपक परदेशी के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। चुनाव के लिए 10 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जहां शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ।

संस्था के कुल 4,471 मतदाताओं में से 4,181 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस तरह मतदान प्रतिशत 93.51 फीसदी रहा, जो पिछले चुनावों की तुलना में अधिक बताया जा रहा है।

रविवार रात करीब 8:30 बजे मतगणना पूरी होने के बाद परिणाम घोषित किए गए। सबसे पहले 14 सामान्य श्रेणी की सीटों के नतीजे घोषित किए गए। इनमें से 10 सीटों पर कोऑपरेटिव पैनल ने जीत हासिल की, जबकि स्मृति पैनल के चार उम्मीदवार विजयी रहे।

इसके बाद महिला आरक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निर्वासित श्रेणी की सीटों के परिणाम घोषित किए गए। सभी परिणाम सामने आने के बाद कोऑपरेटिव पैनल ने कुल 15 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया।

मतदान प्रतिशत अधिक रहने और 44 उम्मीदवारों के मैदान में होने के कारण पूरे तालुका की नजर इस चुनाव पर टिकी हुई थी। मतगणना शुरू होने के बाद से ही दोनों पैनलों के समर्थकों में परिणाम को लेकर उत्सुकता बनी हुई थी।

अंतिम परिणाम घोषित होते ही कोऑपरेटिव पैनल के समर्थकों ने जीत का जश्न मनाया। इस जीत के साथ सर्वोदय शिक्षण प्रसारक मंडल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर कोऑपरेटिव पैनल की मजबूत पकड़ स्थापित हो गई है।

--आईएएनएस

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