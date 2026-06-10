चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी को 'सही समय पर, सही जगह पर, सही नेता' बताया

नई दिल्ली, 10 जून (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को एनडीए के सहयोगी दलों की बैठक में एक प्रस्ताव पेश कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी।

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तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इस सम्मानित सभा के समक्ष भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कृतज्ञता का प्रस्ताव पेश करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है।

नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी को सही 'समय पर, सही जगह पर, सही नेता' बताया और कहा कि वे 'राष्ट्र पहले' के एक ही एजेंडे पर काम करने वाले एक स्थिर और नवप्रवर्तक दोनों हैं।

उन्होंने कहा कि 21वीं सदी प्रधानमंत्री मोदी की है, और 2001 में मुख्यमंत्री बनने से लेकर लगभग 25 वर्षों तक सार्वजनिक पद पर रहने तक के उनके उत्थान को याद किया।

नायडू ने कहा कि कभी-कभी मैं आत्मनिरीक्षण करता हूं कि वे जनता की अपेक्षाओं पर कैसे खरे उतर सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यही हमारे प्रधानमंत्री का नेतृत्व है।

उन्होंने कहा कि वैश्विक उथल-पुथल, बाधित आपूर्ति श्रृंखलाओं और ऊर्जा बाजार में व्यवधान के बावजूद, भारत ने मुद्रास्फीति को लगभग 3.5 प्रतिशत पर बनाए रखा है। यह हमारे प्रधानमंत्री का नेतृत्व है। मुख्यमंत्री और अब प्रधानमंत्री के रूप में सिद्ध प्रदर्शन करने वाले नरेंद्र मोदी उसी भावना, उसी रचनात्मकता और उसी नवाचार का प्रदर्शन करते रहते हैं।

नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी की ऊर्जा और लोकप्रियता की प्रशंसा करते हुए कहा कि मैंने उन्हें पिछले कई वर्षों में कभी थका हुआ नहीं देखा। वे हमेशा ऊर्जावान रहते हैं और दूसरों को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं। सभी सर्वेक्षण बताते हैं कि वे विश्व स्तर पर सबसे लोकप्रिय नेता हैं।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनेगा।

--आईएएनएस

एमएस/