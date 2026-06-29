चुनावी रणनीति की समीक्षा करने के लिए 3-4 जुलाई को लखनऊ का दौरा करेंगे भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन

लखनऊ, 29 जून (आईएएनएस)। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ का दौरा करने वाले हैं। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, भाजपा अध्यक्ष तीन और चार जुलाई को यूपी की राजधानी का दौरा करेंगे।

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उनका यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब भाजपा 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए अपनी तैयारी तेज कर रही है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, भाजपा प्रमुख पार्टी के संगठनात्मक कामकाज की व्यापक समीक्षा करेंगे और राज्य में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। उत्तर प्रदेश भाजपा के नए संगठनात्मक ढांचे की घोषणा और 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति को लेकर उनका दौरा अहम माना जा रहा है।

गुरुवार को, भाजपा की ओर से उत्तर प्रदेश के लिए एक नई संगठनात्मक टीम की घोषणा की गई और विधानसभा चुनावों से पहले अपनी राज्य इकाई में बड़ा फेरबदल किया गया। राज्य अध्यक्ष पंकज चौधरी की ओर से जारी सूची में कई अहम पदों पर नियुक्तियां शामिल हैं, जिनमें 19 राज्य उपाध्यक्ष, आठ राज्य महासचिव और 19 राज्य सचिवों के नाम हैं।

यह फेरबदल सामाजिक समूहों और क्षेत्रों के बीच संतुलन बनाने के साथ-साथ नए चेहरों को शामिल करने और उन्हें अहम जिम्मेदारियां सौंपने की पार्टी ने कोशिश की है।

नितिन नवीन संगठनात्मक तालमेल, जमीनी स्तर पर लामबंदी और आगामी चुनावों के लिए रोडमैप पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पार्टी नेताओं और विभिन्न संबद्ध संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग बैठकें करेंगे।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के वरिष्ठ पदाधिकारियों से नितिन नवीन के मिलने की संभावना है। नई राज्य टीम के गठन की समीक्षा के अलावा, भाजपा अध्यक्ष राजनीतिक घटनाक्रम और जमीनी स्तर पर पार्टी की तैयारियों के बारे में फीडबैक लेने के लिए क्षेत्रीय संगठनात्मक नेताओं के साथ बातचीत करेंगे।

पार्टी सूत्रों का मानना ​​है कि यह दौरा विधानसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश के लिए संगठनात्मक रोडमैप और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में अहम भूमिका निभाएगा।

--आईएएनएस

एसडी/एएस