चुनावी हलफनामे में पति की संपत्ति छिपाने के आरोप में तृणमूल विधायक के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज

कोलकाता, 29 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के संकराइल थाना क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस की विधायक प्रिया पॉल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। यह शिकायत उन पर अपने चुनावी हलफनामे में अपने पति के नाम पर मौजूद संपत्तियों को छिपाने का आरोप लगाते हुए की गई है।

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यह शिकायत स्थानीय भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता संजीत जाना ने दर्ज कराई है। आरोप है कि संकराइल विधानसभा क्षेत्र से 2021 में पहली बार विधायक बनने के बाद से ही उन्होंने कथित तौर पर अवैध तरीकों से बड़ी संपत्ति अर्जित की और अपने पति अमित पॉल तथा बेटी के नाम पर भारी संपत्ति खरीदी है।

शिकायत में यह भी कहा गया है कि हाल ही में संपन्न 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल किए गए हलफनामे में इन संपत्तियों और परिसंपत्तियों का उल्लेख नहीं किया गया, जो उनके पति और बेटी के नाम पर पंजीकृत हैं।

प्रिया पॉल इस बार भी संक्रैल से चुनी गईं और उन्होंने भाजपा की बरनाली ढाली को 16,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से हराया है।

संजीत जाना का आरोप है कि विधायक ने पिछले पांच वर्षों में राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव का उपयोग करते हुए करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित की, जबकि विधायक बनने से पहले उनका परिवार साधारण आर्थिक पृष्ठभूमि से था। शिकायत में यह भी कहा गया है कि विधायक और उनके पति के पास पहले बहुत अधिक संपत्ति नहीं थी, लेकिन पिछले पांच वर्षों में उनकी संपत्ति में तेजी से वृद्धि हुई है।

शिकायतकर्ता ने कहा, “विधायक और उनके परिवार की संपत्ति में पिछले पांच वर्षों में अत्यधिक वृद्धि हुई है, लेकिन इसे चुनावी हलफनामे में नहीं दिखाया गया। इसी आधार पर मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की उचित जांच का आश्वासन दिया है।”

घटना के समय तक आरोपी विधायक या उनके परिवार की ओर से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। साथ ही तृणमूल कांग्रेस के किसी भी गुट, चाहे वह ममता बनर्जी के प्रति निष्ठावान हो या निष्कासित विधायक रितब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

--आईएएनएस

एसएके/पीएम