चेन्नम्मा के निधन पर नेताओं ने जताया दुख, बोले- वह देवेगौड़ा परिवार का मजबूत सहारा थीं

बेंगलुरु, 18 जुलाई (आईएएनएस)। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पत्नी चेन्नम्मा देवेगौड़ा के निधन पर कर्नाटक के राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। उनके निधन पर भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें सादगी, सेवा और पारिवारिक मूल्यों की मिसाल बताया।

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नेताओं ने कहा कि चेन्नम्मा देवेगौड़ा ने एचडी देवेगौड़ा के लंबे राजनीतिक सफर में हमेशा एक मजबूत साथी और परिवार की आधारशिला के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष विजयेंद्र येदियुरप्पा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर शोक संदेश जारी करते हुए कहा, "पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पत्नी चेन्नम्मा के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। कुछ समय पहले ही जानकारी मिली थी कि चेन्नम्मा अस्पताल में उपचार के दौरान स्वस्थ हो रही थीं, लेकिन उनका निधन हो गया।"

उन्होंने कहा कि चेन्नम्मा देवेगौड़ा हमेशा अपने पति के जीवन और राजनीतिक यात्रा में साथ खड़ी रहीं। उन्होंने कहा कि जिस तरह वह परिवार को सहारा देती हैं, उसी तरह चेन्नम्मा ने देवेगौड़ा के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले और परिवार को इस कठिन समय में शक्ति मिले।

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने भी चेन्नम्मा देवेगौड़ा के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा, "चेन्नम्मा पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा की राजनीतिक यात्रा और सार्वजनिक जीवन में हमेशा एक मजबूत सहारा बनी रहीं।" उन्होंने देवेगौड़ा परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की।

भाजपा नेता सीटी रवि ने अपने संदेश में कहा, "चेन्नम्मा ने देवेगौड़ा के लंबे सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चेन्नम्मा ने स्नेह और शालीनता के साथ परिवार को संभाला और अपने व्यवहार से लोगों का सम्मान और प्रेम हासिल किया।" उन्होंने एचडी देवेगौड़ा, एचडी कुमारस्वामी और पूरे परिवार के प्रति संवेदना जताई।

भाजपा सांसद डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, "चेन्नम्मा ने देवेगौड़ा के प्रधानमंत्री पद पर रहने के बावजूद अपने परिवार और निजी जीवन को प्राथमिकता दी। चेन्नम्मा की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी और उन्होंने अपना पूरा ध्यान परिवार की जिम्मेदारियों पर केंद्रित रखा।"

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने भी चेन्नम्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जनता परिवार के सदस्य के तौर पर उनका देवेगौड़ा परिवार से पुराना संबंध रहा है और वह चेन्नम्मा को करीब से जानते थे। उन्होंने कहा कि चेन्नम्मा एक मजबूत स्तंभ थीं, जिन्होंने जीवन की कठिन परिस्थितियों का साहस के साथ सामना किया।

उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी होने के बावजूद चेन्नम्मा हमेशा सादगी और आत्मीयता के साथ लोगों से मिलती थीं। सिद्दारमैया ने प्रार्थना की कि भगवान एचडी देवेगौड़ा और उनके परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहने की शक्ति प्रदान करें।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी