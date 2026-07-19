चेन्नम्मा जीवन भर जमीन से जुड़ी रहीं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम की: प्रह्लाद जोशी

बेंगलुरु, 19 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने रविवार को पद्मनाभनगर में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पत्नी चेन्नम्मा को उनके घर जाकर श्रद्धांजलि दी।

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प्रह्लाद जोशी रविवार सुबह बेंगलुरु पहुंचे, एयरपोर्ट से सीधे देवेगौड़ा के घर गए और केंद्र सरकार की तरफ से चेन्नम्मा के पार्थिव शरीर पर फूल चढ़ाए।

उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी से भी मुलाकात की और दुखी परिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संवेदनाएं दीं।

प्रह्लाद जोशी ने कहा, "प्रधानमंत्री ने पूरे परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं जताई हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें इस कभी न भरने वाले नुकसान को सहने की ताकत दे।"

श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया से बात करते हुए जोशी ने चेन्नम्मा को देवेगौड़ा परिवार के लिए ताकत का सोर्स बताया और उनकी सादगी और बेहतरीन जिंदगी को याद किया।

उन्होंने कहा, "चेन्नम्मा पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और उनके परिवार के लिए एक सहारा थीं। उनके पति के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने और उनके बच्चों के ऊंचे सरकारी पदों पर होने के बावजूद उन्होंने एक सादा और विनम्र जीवन जीना जारी रखा। उनकी पर्सनैलिटी और वैल्यूज समाज के लिए प्रेरणा हैं।"

उन्हें एक आदर्श होममेकर बताते हुए जोशी ने कहा कि चेन्नम्मा जीवन भर जमीन से जुड़ी रहीं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम की।

उन्होंने कहा कि वह सादगी की मिसाल थीं। उनका जीवन समाज के लिए एक मिसाल है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि देना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।"

जोशी ने चेन्नम्मा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए और उनके परिवार के सदस्यों, प्रशंसकों और शुभचिंतकों के प्रति अपनी सहानुभूति जताई।

देवेगौड़ा की पत्नी चेन्नम्मा का शनिवार को 85 साल की उम्र में लंबी स्वास्थ्य समस्याओं के बाद निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को परिवार के पद्मनाभनगर घर पर रखा गया है, ताकि अंतिम संस्कार से पहले लोग उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि दे सकें।

--आईएएनएस

डीकेएम/डीकेपी