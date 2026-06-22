चेन्नई पुलिस ने ड्रग विरोधी अभियान में 77 को किया गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त

चेन्नई, 22 जून (आईएएनएस)। ग्रेटर चेन्नई पुलिस ने शहरभर में चलाए गए स्पेशल एंटी-नारकोटिक्स अभियान के दौरान 77 लोगों को गिरफ्तार किया और 38 आपराधिक मामले दर्ज किए। इस अभियान में अवैध तस्करी नेटवर्क से जुड़े भारी मात्रा में ड्रग्स, गाड़ियां और नकदी जब्त की गई।

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चेन्नई पुलिस की ओर से नशीले पदार्थों और अन्य प्रतिबंधित चीजों के प्रसार को रोकने के लिए पुलिस कमिश्नर ए. अमलराज के निर्देशन में 14 जून से 20 जून तक यह सघन अभियान चलाया गया।

चेन्नई के सभी 12 जिलों में पुलिस टीमों ने निगरानी बढ़ाई, गाड़ियों की तलाशी ली और नशीले पदार्थों को रखने, लाने-ले जाने और बांटने में शामिल लोगों के खिलाफ विशेष ऑपरेशन चलाए गए।

इस समन्वित कार्रवाई का मकसद ड्रग सप्लाई चेन को बाधित करना और चेन्नई में बढ़ते नशीले पदार्थों के नेटवर्क में शामिल लोगों की पहचान करना था।

पुलिस की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जब्त की गई चीजों में 22 किलोग्राम गांजा, 831 ग्राम मेथम्फेटामाइन, 6 मिलीग्राम अफीम, 2 मिलीग्राम कोकीन और 1,222 नशीली गोलियां शामिल थीं। अधिकारियों ने मेट्रोपॉलिटन इलाके में अवैध ड्रग तस्करी के खिलाफ अभियान में इस जब्ती को एक बड़ी कामयाबी बताया।

नशीले पदार्थों के अलावा, पुलिस ने कई ऐसे वाहन भी जब्त किए जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर ड्रग्स की ढुलाई और वितरण के लिए किया जाता था।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस ऑपरेशन की कामयाबी में एंटी-नारकोटिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने अहम भूमिका निभाई। इस खास यूनिट ने शहर में काम कर रहे संदिग्ध ड्रग तस्करों और उनके नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई, जिससे पुलिस टीमों को कई आरोपियों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने में मदद मिली।

गिरफ्तार किए गए लोगों को बाद में आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस स्टेशनों को सौंप दिया गया। यह हालिया अभियान ग्रेटर चेन्नई पुलिस द्वारा नशीले पदार्थों और गुटखा व मावा जैसे प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों के खिलाफ शुरू किए गए एक बड़े अभियान का हिस्सा है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं।

ड्रग्स से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए पुलिस विभाग की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने चेतावनी दी कि दोषियों के खिलाफ़ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों ने चेन्नई में चल रहे संगठित ड्रग नेटवर्क को खत्म करने की कोशिशों के तहत नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल लोगों के बैंक अकाउंट और वित्तीय संपत्ति को फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू करने की योजना की भी घोषणा की।

चेन्नई पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे कानून लागू करने वाली एजेंसियों का सहयोग करें और शहर को नशीले पदार्थों से मुक्त रखने में मदद के लिए ड्रग्स की तस्करी से जुड़ी कोई भी जानकारी पुलिस को दें।

--आईएएनएस

एसएचके/पीएम