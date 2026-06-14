चेन्नई में 20 करोड़ रुपए के सोने के सिक्के में निवेश के फ्रॉड मामले में महिला पुलिस इंस्पेक्टर सस्पेंड

चेन्नई, 14 जून (आईएएनएस)। चेन्नई के रोयापुरम ऑल-वुमन पुलिस स्टेशन में तैनात एक महिला पुलिस इंस्पेक्टर को सोने के सिक्के में निवेश के एक घोटाले में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। इस घोटाले में 200 से ज्यादा निवेशकों के साथ लगभग 20 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का अनुमान है।

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इस मामले की जांच कर रही इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (ईओडब्ल्यू) ने आरोपी अधिकारी शीला मैरी का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। साथ ही ईओडब्ल्यू इस कथित धोखाधड़ी से जुड़े फाइनेंशियल ट्रांजैंक्शन की भी जांच कर रही है।

यह घोटाला कथित तौर पर एक ऐसी स्कीम से जुड़ा था जिसमें निवेशकों को मौजूदा मार्केट रेट से काफी कम कीमत पर सोने के सिक्के देने का वादा किया गया था। इसमें शामिल लोगों को अच्छे रिटर्न का भरोसा भी दिया गया था, जिससे पुलिसकर्मियों समेत बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें भारी रकम निवेश की।

जांचकर्ताओं के मुताबिक, यह स्कीम कथित तौर पर शीला मैरी के रिश्तेदार प्रभु मणि चला रहे थे। उन्हें ईओडब्ल्यू पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और उन्हें ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है।

शुरुआती जांच से पता चलता है कि इस स्कीम के जरिए निवेशकों से लगभग 20 करोड़ रुपए जमा किए गए थे।

अधिकारियों के अनुसार, यह धोखाधड़ी तब सामने आई जब निवेशकों ने शिकायत की कि वादे के मुताबिक सोने के सिक्के नहीं मिल रहे हैं। जैसे-जैसे चिंता बढ़ी, आयोजक कथित तौर पर संपर्क से बाहर हो गए, जिसके बाद पीड़ितों ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों से संपर्क किया।

निवेशकों से मिली शिकायतों के आधार पर, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने प्रभु मणि और शीला मैरी दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया।

जांच के दौरान, चेन्नई पुलिस की इंटेलिजेंस विंग को इंस्पेक्टर के खिलाफ आरोपों की अलग से जांच करने का निर्देश दिया गया।

सूत्रों ने बताया कि जांच रिपोर्ट में अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पर्याप्त सबूत मिले। इन निष्कर्षों के आधार पर, चेन्नई पुलिस कमिश्नर अमलराज ने शीला मैरी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया।

इसके बाद, नॉर्थ चेन्नई के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मनोहरन ने आगे की जांच पूरी होने तक इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने का आदेश जारी किया।

--आईएएनएस

एमएस/