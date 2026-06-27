चमोली पुलिस की बड़ी कार्रवाई: फरार आरोपी देहरादून से गिरफ्तार, ड्रग्स तस्करी नेटवर्क बेनकाब

देहरादून, 27 जून (आईएएनएस)। उत्तराखंड की चमोली पुलिस ने 1.115 किलोग्राम चरस की तस्करी के मामले में शामिल पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया है और इस नेटवर्क के आखिरी फरार आरोपी को देहरादून से गिरफ्तार किया है।

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यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पंवार के कुशल नेतृत्व एवं नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान 'ऑपरेशन प्रहार' के तहत की गई। चमोली पुलिस लगातार नशा तस्करों पर प्रभावी प्रहार कर रही है। इसी क्रम में चरस बरामदगी प्रकरण में पुलिस ने फरार चल रहे अंतिम अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर पूरे तस्करी नेटवर्क का सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है।

बता दें कि 8 दिसंबर 2025 को कोतवाली चमोली पुलिस द्वारा बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित हनुमान मंदिर, तेलाधाम के पास नियमित वाहन चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखकर चालक भागने की कोशिश करते हुए अनियंत्रित होकर गिर गया। संदेह होने पर पुलिस की ओर से की गई तलाशी में उसके बैग से 1.115 किलोग्राम चरस बरामद हुई, जिसकी अनुमानित अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमत लगभग 2.23 लाख रुपए आंकी गई।

इस मामले में अभियुक्त हिमांशु पुरोहित को मौके से गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया। वहीं, मामले की विवेचना एवं गहन पूछताछ के दौरान चरस तस्करी की इस श्रृंखला में दो अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता प्रकाश में आई, जिस पर पुलिस ने लगातार दबिश एवं साक्ष्य संकलन करते हुए 24 फरवरी को अभियुक्त अमनदीप सिंह (निवासी हेलंग) को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।

इसी क्रम में फरार चल रहे अंतिम अभियुक्त गोविन्द कुमार (निवासी पाणा, थाना चमोली) की तलाश लगातार जारी थी। पुलिस टीम द्वारा लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश, मुखबिर तंत्र को सक्रिय करने एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर की गई कार्रवाई के फलस्वरूप अभियुक्त को देहरादून से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के उपरांत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। इस गिरफ्तारी के साथ ही चमोली पुलिस ने चरस तस्करी से जुड़े इस पूरे नेटवर्क का सफलतापूर्वक पर्दाफाश कर सभी आरोपियों को कानून के शिकंजे तक पहुंचा दिया है।

--आईएएनएस

डीके/एबीएम