चमोली में भारी बारिश से बद्रीनाथ हाईवे बंद, सड़क खोलने का काम युद्ध स्तर पर जारी

चमोली, 31 जुलाई (आईएएनएस)। लगातार हो रही बारिश के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर बंद हो गया है। चमोली जिले में पागल नाला के पास पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने से सड़क पूरी तरह बाधित है।
इसकी वजह से दर्जनों वाहन बीच रास्ते में फंस गए हैं।
जानकारी के अनुसार रातभर हुई तेज बारिश के बाद पहाड़ी से अचानक मलबा और बोल्डर नीचे आ गए। इससे एनएच-7 पर आवाजाही रोकनी पड़ी। यह 373 किलोमीटर लंबा पहाड़ी मार्ग ऋषिकेश और जोशीमठ को बद्रीनाथ धाम और माणा पास से जोड़ता है। मानसून में यहां अक्सर मलबा आने से रास्ता बंद होता रहता है।
रास्ता बंद होने से बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई वाहन घंटों तक एक ही जगह खड़े हैं। प्रशासन ने लोगों से अपेक्षा की है कि वे मौसम साफ होने और सड़क सुरक्षित घोषित होने तक यात्रा न करें।
सड़क खोलने के लिए बीआरओ और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। जेसीबी और अन्य भारी मशीनों से मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि हालात सामान्य होते ही यातायात बहाल कर दिया जाएगा।
स्थानीय प्रशासन ने ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है। इसमें कहा गया है कि पहाड़ों में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है, इसलिए जरूरी न हो तो यात्रा टाल दें। ड्राइवरों से सुरक्षित जगह पर वाहन खड़ा करने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। हर साल मानसून में इस हाईवे पर मलबा और भूस्खलन की समस्या आती है। बीआरओ की टीमें लगातार इसे साफ करती हैं।