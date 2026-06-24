चलती ट्रेन में दरवाजा बंद करने को लेकर हुआ विवाद, 22 वर्षीय यात्री की चाकू से हत्या

मुंबई, 24 जून (आईएएनएस)। मुंबई में अंधेरी और बोरीवली स्टेशनों के बीच चलती ट्रेन में एक 22 वर्षीय यात्री पर चाकू से हमला हुआ, जिसकी बाद में मौत हो गई। बताया जाता है कि भारी बारिश के दौरान कोच का दरवाजा बंद करने को लेकर दो यात्रियों के बीच बहस हुई। बहस के दौरान, आरोपी ने कथित तौर पर पीड़ित के पेट में चाकू मार दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं।

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मृतक की पहचान मयंक लोहार के तौर पर हुई है। वह अंधेरी में एक प्राइवेट कंपनी में सेल्समैन के तौर पर काम करता था। घटना के समय वह काम से घर लौट रहा था।

पुलिस के अनुसार, मयंक लोहार और आरोपी ट्रेन नंबर-90663 के फर्स्ट-क्लास कोच में यात्रा कर रहे थे। ट्रेन मंगलवार रात 10.05 बजे चर्चगेट से चली थी। रास्ते में भारी बारिश के बीच मयंक ने आरोपी से कोच का दरवाजा बंद करने के लिए कहा, जिसके बाद दोनों के बीच बहस हो गई।

बहस के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर एक धारदार हथियार निकाला और मयंक के पेट में घोंप दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने बताया कि रात 11.04 बजे बोरीवली स्टेशन पर ट्रेन के रुकने से पहले ही आरोपी चलती ट्रेन से प्लेटफॉर्म-6 के पास कूद गया और स्टेशन परिसर से भाग निकला।

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को सक्रिय कर दिया गया। ट्रेन के पहुंचने के कुछ ही मिनटों के भीतर आरपीएफ और जीआरपी के जवान कोच में पहुंचे और घायल यात्री की मदद की।

स्ट्रेचर, पोर्टर और मेडिकल टीम को बुलाया गया, जिसके बाद मयंक लोहार को कोच से बाहर निकाला गया। उसे रात 11.22 बजे बोरीवली स्टेशन के इमरजेंसी मेडिकल रूम में ले जाया गया और डॉक्टर ने उसकी जांच की। उसके बाद उसे एंबुलेंस से कांदिवली के शताब्दी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान करने और उसे पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। टीमें रेलवे स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही हैं और उन यात्रियों की जानकारी जुटा रही हैं, जिन्होंने शायद हमला होते देखा हो।

--आईएएनएस

डीसीएच/