चंडीगढ़: दवा की दुकान के कर्मचारी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी में घटना कैद

चंडीगढ़, 13 जून (आईएएनएस)। चंडीगढ़ के पॉश सेक्टर 11 बाजार में पीजीआईएमईआर के पास स्थित एक दवा की दुकान के कर्मचारी की शनिवार को दिनदहाड़े दो नकाबपोशों ने दुकान के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी।

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पुलिस ने बताया कि श्री कुमार मेडिकल हॉल के कैशियर कर्मचारी को बेहद करीब से गोली मारी गई।

अपराध करने के बाद हमलावर अपने तीसरे साथी के साथ बाइक पर सवार होकर फरार हो गए।

पुलिस ने अपराध के कारण पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि अभी कारण बताना जल्दबाजी होगी।

दुकान के सीसीटीवी कैमरे में दोनों व्यक्ति कैशियर के सामने आराम से खड़े होकर बात करते नजर आए, जबकि कैशियर दूसरे कर्मचारी से बात कर रहा था।

कुछ सेकंड बाद बदमाशों में से एक ने ऑटोमेटिक पिस्तौल निकाली और पीड़ित पर कई गोलियां चलाईं।

दो लोग घटनास्थल से भागकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे।

बाजार के एक अन्य सीसीटीवी फुटेज में गोलियों की आवाज सुनकर लोग घबराकर भागते हुए दिखाई दिए।

पीड़ित को कई गोलियां लगी थीं और उसे गंभीर हालत में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर) ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

शहर में यह दूसरी बड़ी हत्या है।

इससे पहले, 19 मार्च को चंडीगढ़ के सेक्टर 9 स्थित वीआईपी इलाके में 31 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर चमनप्रीत सिंह की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

यह घटना भी दोपहर के समय घटी थी, जब पीड़ित जिम से निकल रहे थे और अपनी एसयूवी में बैठे हुए उन पर हमला किया गया था।

वर्कआउट पूरा करने के बाद, पीड़ित ने निकास द्वार के पास अपनी गाड़ी धीमी की। उसी समय, दो हमलावर मोटरसाइकिल पर आए। उनमें से एक ने एसयूवी के पास आकर उन पर अंधाधुंध फायरिंग की।

अपराध को अंजाम देने के बाद, आरोपी मोटरसाइकिल पर फरार हो गए।

--आईएएनएस

एमएस/