बिदादी पदयात्रा के लिए जेडीएस की तरफ से घोषित तारीखों पर कोई आपत्ति नहीं: कर्नाटक भाजपा

बेंगलुरु, 18 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक भाजपा ने शनिवार को स्पष्ट किया कि उसे अपने एनडीए सहयोगी जनता दल (सेकुलर) द्वारा बिदादी टाउनशिप परियोजना के विरोध में प्रस्तावित पदयात्रा के लिए घोषित तिथियों पर कोई आपत्ति नहीं है। भाजपा ने जोर देकर कहा कि दोनों दल राज्य सरकार की इस योजना के विरोध में एकजुट हैं।

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बेंगलुरु में भाजपा के राज्य मुख्यालय जगन्नाथ भवन में पत्रकारों से बात करते हुए वरिष्ठ नेता और भाजपा विधान परिषद के मुख्य सचेतक एन. रविकुमार ने कहा कि भाजपा और जेडी(एस) द्वारा अलग-अलग पदयात्राएं निकाली जाएं या संयुक्त विरोध प्रदर्शन किया जाए। इस पर चर्चा अनावश्यक है, क्योंकि दोनों दलों का एक ही उद्देश्य है - बिदादी टाउनशिप परियोजना को वापस लेना।

रविकुमार ने कहा कि हमारे एनडीए सहयोगी जेडी(एस) ने पदयात्रा के लिए 30, 31 जुलाई और 1 अगस्त की तिथियां घोषित की हैं। भाजपा को इन तिथियों पर कोई आपत्ति नहीं है। इस मुद्दे पर हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कांग्रेस सरकार से टाउनशिप परियोजना को रद्द करने की मांग को लेकर जेडी(एस) द्वारा बिदादी से बेंगलुरु तक पदयात्रा की तारीखों की घोषणा के बाद एनडीए के दोनों सहयोगी दलों के बीच समन्वय को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं।

रविकुमार ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र कार्यक्रम के संबंध में जेडी(एस) नेताओं से चर्चा करेंगे और दोनों दल जल्द ही विरोध प्रदर्शन के स्वरूप और समय-सारणी पर सहमति पर पहुंच जाएंगे।

उन्होंने कहा कि एनडीए सहयोगी के रूप में हमारी मांग एक ही है। हम तारीखों को लेकर कोई विवाद नहीं खड़ा करेंगे। बिदादी टाउनशिप मुद्दे पर दोनों दल एकमत हैं और पदयात्रा पर संयुक्त निर्णय की घोषणा की जाएगी।

भाजपा नेता ने दोहराया कि गठबंधन की प्रमुख मांग टाउनशिप प्रस्ताव को तत्काल वापस लेना है, जिसके कारण रामनगर जिले के कुछ किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है।

उन्होंने आगे कहा कि कल बेंगलुरु में हुए विरोध प्रदर्शन में हजारों किसानों ने भाग लिया। हमारा रुख अपरिवर्तित है; सरकार को बिदादी टाउनशिप परियोजना को तत्काल वापस लेना चाहिए।

मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को निशाना बनाते हुए रविकुमार ने कांग्रेस सरकार पर भूमि अधिग्रहण के मामले में 'दोहरा मापदंड' अपनाने का आरोप लगाया।

--आईएएनएस

एमएस/