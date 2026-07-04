बद्रीनाथ धाम के चढ़ावे में गड़बड़ी का आरोप, जांच के लिए बनाई गई कमेटी

हल्द्वानी, 4 जुलाई (आईएएनएस)। अयोध्या स्थित राम मंदिर प्रकरण के बाद बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे पर भी विवाद सामने आया है। बद्रीनाथ धाम के चढ़ावे में गबन का दावा किया गया है। हालांकि, मंदिर समिति ने मामले पर अपना पक्ष रखते हुए जांच के आदेश दिए हैं।

Read More

बद्रीनाथ मंदिर समिति के सदस्य हेमंत द्विवेदी ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही चढ़ावे में कथित गड़बड़ी की खबरों को लेकर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को मंदिर समिति ने गंभीरता से लिया है।

हेमंत द्विवेदी ने बयान में कहा, "श्री बद्रीनाथ मंदिर के चढ़ावे मामले में कथित हेरफेर के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस मामले को मंदिर समिति ने बहुत गंभीरता से लिया है। इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और तथ्यपूरक जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। जिन कर्मचारियों पर आरोप लगाए गए हैं, उन्हें स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जांच पूरी होने के बाद अगर कोई भी कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।"

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग एक व्यक्ति को उनका निजी सचिव बताकर पोस्ट वायरल कर रहे हैं, जबकि उनका कोई भी निजी सचिव नहीं है। हेमंत द्विवेदी ने कहा, "जिस व्यक्ति को मेरा निजी सचिव बताया जा रहा है, तो मैं सभी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरा कोई भी निजी सचिव नहीं है। ऐसे दावे पूरी तरह भ्रामक हैं। संबंधित कर्मचारी समिति का नियमित कर्मचारी है, जो पिछले तीन अध्यक्षों के कार्यकाल के दौरान उनके साथ रहा है।"

हेमंत द्विवेदी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र हैं, इसलिए बिना पुष्टि के किसी भी तरह की अफवाह या भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर न करें और जांच पूरी होने का इंतजार करें।

उन्होंने कहा कि वायरल हो रहे आरोपों में कोई सच्चाई है या फिर यह सिर्फ अफवाह है? इसका जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।

--आईएएनएस

डीसीएच/डीकेपी