बठिंडा में भाजपा नेता और डॉक्टर के क्लीनिक पर पेट्रोल बम से हमला

बठिंडा, 23 जून (आईएएनएस)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के बुधवार को बठिंडा दौरे से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच अज्ञात हमलावरों ने कथित तौर पर भाजपा नेता और डॉक्टर तरसेम गर्ग के क्लीनिक पर पेट्रोल बम फेंका। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई और शहर की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए।

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शुरुआती खबरों के मुताबिक, दो नकाबपोश लोग डॉ. तरसेम गर्ग के हैनेमैन क्लीनिक के बाहर पहुंचे। उनमें से एक ने कथित तौर पर पेट्रोल से भरी बोतल में आग लगाई जबकि दूसरे ने घटना को मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किया। इसके बाद जलती हुई बोतल क्लीनिक के अंदर फेंक दी गई, जिससे वहां मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई। स्टाफ के लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए।

डॉ. तरसेम गर्ग ने कहा कि उनकी किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है और उन्हें कभी कोई धमकी भी नहीं मिली। उन्होंने घटना पर हैरानी जताई और पुलिस अधिकारियों से दोषियों की पहचान करने की अपील की।

गौरतलब है कि डॉ. तरसेम गर्ग पहले आम आदमी पार्टी (आप) से जुड़े थे और पंजाब ट्रेड विंग के सचिव के तौर पर काम कर चुके थे। हालांकि, बठिंडा नगर निगम चुनाव से पहले उन्होंने आप छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उनका क्लीनिक एक प्रमुख आरएसएस कार्यालय के ठीक सामने स्थित है।

हमले के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। इस घटना ने बठिंडा में सुरक्षा व्यवस्था पर वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान खींचा है, खासकर इसलिए क्योंकि बुधवार को मुख्यमंत्री का दौरा तय है।

एसपी सिटी नरेंद्र सिंह ने पुष्टि की कि हमले में दो अज्ञात लोग शामिल थे। उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए कई पुलिस टीमें तैनात की गई हैं और इलाके के सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल करके आरोपियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिशें की जा रही हैं। गौरतलब है कि इससे पहले पंजाब भाजपा कार्यालय के सामने बम से हुए हमले हुए थे। इस हमले को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच जमकर सियासत हुई थी।

--आईएएनएस

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