बेटियों की भर्ती से जुड़े विवाद के चलते राज्यपाल ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किया निलंबित

बेंगलुरु, 13 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) के अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस. साहूकर को सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई उनकी बेटी की सरकारी भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले के बाद की गई है। विधान सौधा पुलिस ने उनकी बेटी सुमा एस. साहूकर के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की है। आरोप है कि उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण का लाभ लेने के लिए फर्जी आय प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया।

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कर्नाटक राज्यपाल सचिवालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, केपीएससी अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस. साहूकर के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपनी दो बेटियों के 'इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर' पद पर कथित रूप से गैरकानूनी चयन में सहायता की और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जांच में पाया गया कि जब अध्यक्ष के परिवार के सदस्य, जो उन पर आर्थिक रूप से निर्भर थे, केपीएससी की चयन प्रक्रिया में शामिल हुए, तब उन्होंने स्वयं को इस प्रक्रिया से अलग नहीं किया और न ही संभावित हितों के टकराव (कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट) की औपचारिक घोषणा की।

जांच में यह भी आरोप लगाया गया है कि अध्यक्ष की एक बेटी ने परिवार की वार्षिक आय 40,000 रुपये दर्शाकर आय एवं जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया। विज्ञप्ति के अनुसार, इससे उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण तथा 'क्रीमी लेयर' से छूट का लाभ मिला, जबकि परिवार की वास्तविक आय निर्धारित सीमा से अधिक होने का दावा किया गया है।

राज्यपाल सचिवालय ने यह भी कहा कि 30 अप्रैल, 2002 के एक सरकारी आदेश के अनुसार, कर्नाटक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के बच्चे पिछड़ा वर्ग आरक्षण का लाभ लेने के पात्र नहीं हैं। इसके बावजूद आवश्यक जानकारी छिपाकर अनुचित लाभ लेने का प्रयास किया गया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि आयोग के अध्यक्ष की प्रशासनिक चूक या जानबूझकर की गई अनदेखी के बिना ऐसा संभव नहीं था।

कर्नाटक राज्यपाल सचिवालय के अनुसार, चेयरमैन द्वारा जमा किए गए इनकम और प्रॉपर्टी रिटर्न और रिकॉर्ड से साबित होने वाले अन्य तथ्य, कमीशन के चेयरमैन की ओर साफ इशारा करते हैं। मामले के मौजूदा तथ्यों और हालात को देखते हुए यह गलत व्यवहार की श्रेणी में आता है। इसलिए राज्यपाल ने भारत के राष्ट्रपति से सिफारिश की है कि वे कर्नाटक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस. साहूकर के ख़िलाफ़ लगाए गए आरोपों की जरूरी जांच के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 317(1) के तहत मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजें।

इसके अलावा, कर्नाटक लोक सेवा आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखते हुए जांच को निष्पक्ष और बिना किसी बाहरी प्रभाव के सुनिश्चित करने के लिए राज्यपाल ने राष्ट्रपति कार्यालय से अगले आदेश तक अध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। साथ ही, राज्यपाल ने आदेश दिया है कि आयोग के अगले सबसे वरिष्ठ सदस्य, अगले आदेश तक केपीएससी के अध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे।

--आईएएनएस

ओपी/एएस