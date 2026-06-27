बस्तर के समग्र विकास पर सरकार का फोकस, योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्राथमिकता: मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े

बस्तर, 27 जून (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े शुक्रवार को दो दिवसीय प्रवास पर बीजापुर पहुंचीं। सर्किट हाउस में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार बस्तर के आदिवासी अंचलों के समग्र विकास, जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और अंतिम व्यक्ति तक शासन की सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से निरंतर कार्य कर रही है।

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मंत्री राजवाड़े ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। इसी उद्देश्य से वे अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करेंगी तथा आंगनबाड़ी केंद्रों, अस्पतालों, स्कूलों और पोषण से जुड़ी व्यवस्थाओं का मौके पर निरीक्षण करेंगी। इसके साथ ही कुपोषण की स्थिति, बच्चों और महिलाओं को मिलने वाली सुविधाओं तथा विभागीय योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा करेंगी।

उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचे, इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार चाहती है कि दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सभी योजनाओं का पूरा लाभ मिले।

मंत्री ने कहा कि बस्तर के विकास को राज्य सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, पोषण और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा न आए और सभी योजनाएं तय समय-सीमा में पूरी हों।

मीडिया के एक प्रश्न के उत्तर में बस्तर की सुरक्षा व्यवस्था पर मंत्री राजवाड़े ने कहा कि सरकार का उद्देश्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास का वातावरण मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि जब क्षेत्र में शांति का माहौल बनेगा, तभी विकास कार्यों को और अधिक गति मिलेगी तथा आम लोगों को शासन की योजनाओं का सीधा लाभ प्राप्त होगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आदिवासी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के

स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा तथा सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी कर रही है कि योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर रहने वाले लोगों तक पहुंचे।

अपने प्रवास के दौरान मंत्री राजवाड़े जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगी, जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति, आंगनबाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य विकास कार्यों की विस्तार से समीक्षा की जाएगी। उन्होंने भरोसा जताया कि शासन और प्रशासन के समन्वित प्रयासों से बस्तर क्षेत्र विकास के नए आयाम स्थापित करेगा और आम नागरिकों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आएगा।

--आईएएनएस

एमएस/