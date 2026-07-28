बस दुर्घटना में 39 अमरनाथ तीर्थयात्री घायल, सीएम उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा ने जताई चिंता

श्रीनगर, 28 जुलाई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में मंगलवार को सड़क हादसे में अमरनाथ यात्रा के 39 यात्री घायल हो गए। इस घटना पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने चिंता जताई है।

Read More

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुंड, कंगन में हुई सड़क दुर्घटना पर गहरी चिंता जताई, जिसमें यात्रा पूरी कर श्रीनगर लौट रहे कई तीर्थयात्री घायल हो गए। उन्होंने घायलों को बेहतरीन इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं और स्वास्थ्य मंत्री सकीना इटू को एसकेआईएमएस जाकर उनके इलाज की देखरेख करने के लिए भेजा।

एलजी सिन्हा ने कहा कि उन्होंने घायल तीर्थयात्रियों की हालत के बारे में जानने के लिए गांदरबल के डिप्टी कमिश्नर और स्वास्थ्य अधिकारियों से बात की।

उन्होंने बताया कि पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन करके लौट रहे 39 तीर्थयात्री हरिगनीवान में हुई दुर्घटना में घायल हो गए और एसकेआईएमएस में उनका इलाज चल रहा है।

सिन्हा ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे घायलों को हर जरूरी मदद और बेहतरीन इलाज मुहैया कराएं। उन्होंने तीर्थयात्रियों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना भी की।

गांदरबल जिले के हरिगनीवान इलाके में अमरनाथ से यात्रियों को वापस ला रही बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से 39 यात्री घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि यह दुर्घटना तब हुई जब बस ड्राइवर का स्टीयरिंग पर से नियंत्रण हट गया और गाड़ी फिसलकर खाई में गिर गई।

एसएचओ रईस अहमद की देखरेख में गुंड पुलिस ने तुरंत एक संयुक्त बचाव अभियान शुरू किया, जिसमें भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 118वीं बटालियन, 2 असम राइफल्स, 21 राष्ट्रीय राइफल्स, यात्रा पुलिस और स्थानीय लोगों ने मदद की।

सभी घायल तीर्थयात्रियों को दुर्घटना स्थल से सुरक्षित निकाला गया और इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भेजा गया। घायल तीर्थयात्री राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के रहने वाले हैं।

अधिकारियों ने बताया कि उन सभी का इलाज चल रहा है और घायलों की हालत पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है और दुर्घटना के सही कारण की जांच की जा रही है।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी