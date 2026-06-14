बारिश के कारण ट्रैफिक जाम हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी: सीएम रेड्डी

हैदराबाद, 14 जून (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने हाल ही में हुई बारिश के दौरान हैदराबाद में ट्रैफिक जाम की स्थिति को गंभीरता से लिया है। उन्होंने रविवार को अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर भारी बारिश के दौरान ट्रैफिक में रुकावट जारी रही, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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उन्होंने निर्देश दिया कि कॉन्स्टेबल से लेकर पुलिस कमिश्नर तक सभी को ट्रैफिक जाम रोकने के लिए सड़कों पर रहना चाहिए और कहा कि अगर जरूरत पड़ी, तो वह खुद भी सड़कों पर उतरेंगे।

मानसून की तैयारियों को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने बारिश के मौसम में अधिकारियों के बेहद सतर्क रहने की जरूरत पर जोर दिया।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जनता को कोई परेशानी न हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं और चेतावनी दी कि लापरवाही बरतने वाले किसी भी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने 9 जून को हुई बारिश के बाद शहर के मुख्य इलाकों में बनी स्थिति के बारे में जानकारी ली।

उन्होंने साइबराबाद समेत कई इलाकों में ट्रैफिक जाम की वजह से शहर के लोगों को हुई परेशानी पर नाराजगी जताई।

रेवंत रेड्डी ने कहा कि मौसम विभाग की चेतावनियों के बावजूद म्युनिसिपल, पुलिस और ट्रैफिक कर्मचारी सतर्क रहने में नाकाम रहे।

मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि उन्होंने 1 जून को बारिश की तैयारियों को लेकर हुई समीक्षा बैठक में खुद कई निर्देश दिए थे।

हालांकि, उन्होंने अधिकारियों के लापरवाह रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई।

उन्होंने 9 जून को हुई बारिश के दौरान म्युनिसिपल और पुलिस अधिकारियों के बीच तालमेल की कमी का जिक्र किया।

उन्होंने मुख्य सचिव रामकृष्ण राव और डीजीपी सीवी आनंद को हालात की वजहों का पता लगाने और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

सीएम रेवंत रेड्डी ने साफ कर दिया कि अगर ऐसी स्थिति दोबारा बनी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मौसम विभाग की भविष्यवाणियों के आधार पर पहले से ही जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए।

उन्होंने जोर दिया कि बारिश के दौरान नगर प्रशासन, हाइड्रा, ट्रैफिक और जल बोर्ड विभागों के कर्मचारियों के साथ-साथ सिविल पुलिस के जवानों को भी ज़मीनी स्तर पर मौजूद रहना चाहिए।

उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुलिस कमिश्नर से लेकर सबसे निचले स्तर के कर्मचारी तक, सभी को सड़कों पर मौजूद रहना होगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर वह ख़ुद भी सड़कों पर उतरेंगे।

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बारिश से जुड़ी अव्यवस्था के कारण ट्रैफिक जाम हुआ, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

एमएस/