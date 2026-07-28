बरनाला लाठीचार्ज मामले में कांग्रेस का भगवंत मान सरकार पर हमला, एनसीएससी से की दखल की मांग

नई दिल्ली, 28 जुलाई (आईएएनएस)। कांग्रेस सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें पंजाब के बरनाला में विरोध प्रदर्शन के दौरान अनुसूचित जाति समुदाय के सफाई कर्मचारियों के साथ पुलिस की ज्यादतियों के मामले में आयोग से दखल देने की मांग की गई।

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एनसीएससी के चेयरमैन किशोर मकवाना को भेजे गए मेमोरेंडम में कहा गया है कि सफाई कर्मचारियों पर, जो अपने जायज अधिकारों और मांगों के लिए शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, पुलिस ने बहुत ज्यादा बल प्रयोग किया, जिसमें लाठीचार्ज भी शामिल था।

पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने सफाई कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस की बर्बरता के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि वे गृह विभाग के प्रमुख हैं जिसके तहत पुलिस आती है।

कांग्रेस सांसदों ने कहा कि विरोध कर रहे कर्मचारियों की शिकायतों को सुनने के बजाय जिला प्रशासन और पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिससे कई सफाई कर्मचारी घायल हो गए। उन्होंने घटना की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की।

घटना को गंभीर चिंता का विषय बताते हुए सांसदों ने कहा कि इससे अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों के संवैधानिक अधिकारों, सम्मान और सुरक्षा पर सवाल उठते हैं।

प्रतिनिधिमंडल ने एनसीएससी से अनुरोध किया कि वह अपने संवैधानिक अधिकार क्षेत्र के तहत मामले की जांच करे, पंजाब सरकार और बरनाला जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगे, घटना की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करे और प्रभावित कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए उपाय सुझाए।

मेमोरेंडम में कानून के अनुसार जवाबदेही तय करने और आयोग से मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने का भी आग्रह किया गया।

कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई कि आयोग मामले पर उचित विचार करेगा और अनुसूचित जाति समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए उचित कार्रवाई करेगा।

बाद में मीडिया से बात करते हुए वड़िंग ने कहा कि बरगाड़ी में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पुलिस फायरिंग के लिए शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल को जिम्मेदार ठहराया जाता है, उसी तरह मुख्यमंत्री और गृह मंत्री होने के नाते भगवंत मान सफाई कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस की बर्बरता के लिए जिम्मेदार हैं।

उन्होंने घोषणा की कि पंजाब कांग्रेस हाईकोर्ट जाएगी और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगी और सफाई कर्मचारियों को न्याय दिलाएगी।

--आईएएनएस

एससीएच/वीसी