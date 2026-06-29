बारामूला पुलिस ने आतंकवादी हमले की खबर को बताया फर्जी, एफआईआर दर्ज

बारामूला, 29 जून (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के बारामूला में एक पुलिस स्टेशन पर आतंकवादी हमले की सूचना का पुलिस ने खंडन किया है। इस मामले में पुलिस ने एक एफआईआर भी दर्ज की है और फेक न्यूज फैलाने वालों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

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एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि बारामूला पुलिस ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही झूठी और मनगढ़ंत जानकारी को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। इन दावों में कहा गया था कि 'आतंकवादियों ने बारामूला में एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया, शहरभर में सरकारी दफ्तरों पर गोलीबारी की और मुख्यमंत्री ने श्री अमरनाथ यात्रा को रद्द करने का प्रस्ताव दिया है।'

बारामूला पुलिस ने अपने बयान में कहा कि ये दावे पूरी तरह से झूठे, बेबुनियाद और बिना किसी तथ्य के हैं। बारामूला में कहीं भी ऐसा कोई आतंकवादी हमला या गोलीबारी की घटना नहीं हुई है और श्री अमरनाथ जी यात्रा को रद्द करने के प्रस्ताव के बारे में जानकारी भी पूरी तरह से झूठी और गुमराह करने वाली है।

बयान में कहा गया कि इस तरह की मनगढ़ंत सामग्री को जानबूझकर फैलाना, चल रही श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान डर पैदा करने, घबराहट फैलाने, शांति भंग करने और जनता का भरोसा कम करने की एक सोची-समझी कोशिश है। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच शुरू कर दी गई है।

बयान में यह भी कहा गया है कि पुलिस इस दुर्भावनापूर्ण गलत जानकारी को प्रकाशित करने और फैलाने के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जो गलत जानकारी को बढ़ाने के इरादे से जानबूझकर ऐसी झूठी सामग्री को शेयर या फॉरवर्ड करते हैं।

साथ ही, बारामूला पुलिस ने लोगों को सलाह दी कि वे सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि की गई सामग्री को फॉरवर्ड या शेयर करने से बचें। फेक न्यूज फैलाने से न सिर्फ बेवजह घबराहट पैदा होती है और कानून-व्यवस्था बिगड़ती है, बल्कि इसके लिए कानूनी सजा भी हो सकती है।

पुलिस ने जनता से अपील कि वे शांत रहें, संयम बरतें और सिर्फ आधिकारिक सरकारी और पुलिस चैनलों के जरिए दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें।

--आईएएनएस

डीसीएच/