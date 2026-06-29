बारामूला पुलिस ने आतंकी हमले के झूठे दावों को किया खारिज, फेक न्यूज फैलाने वालों खिलाफ एफआईआर

बारामूला, 29 जून (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर की बारामूला पुलिस ने सोशल मीडिया पर फैल रही उन झूठी और मनगढ़ंत खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया गया था कि आतंकवादियों ने बारामूला में एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया, शहर भर में सरकारी दफ्तरों पर गोलीबारी की और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को रद्द करने का प्रस्ताव दिया है।

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बारामूला पुलिस ने रविवार को प्रेस नोट जारी कर बताया कि बारामूला में आतंकी हमले के दावे पूरी तरह से झूठे, बेबुनियाद और बिना किसी सच्चाई के हैं। बारामूला में ऐसा कोई आतंकी हमला या गोलीबारी की घटना नहीं हुई है और श्री अमरनाथ जी यात्रा को रद्द करने के प्रस्ताव के बारे में जानकारी भी पूरी तरह से झूठी और गुमराह करने वाली है। इस तरह की मनगढ़ंत जानकारी जानबूझकर फैलाना, चल रही श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान डर पैदा करने, घबराहट फैलाने, शांति भंग करने और लोगों का भरोसा कम करने की एक सोची-समझी कोशिश लगती है।

पुलिस ने बताया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस इस गलत जानकारी को बनाने, छापने और फैलाने के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जो जानबूझकर ऐसी झूठी जानकारी को गलत जानकारी को और फैलाने के इरादे से शेयर या फॉरवर्ड करते हैं।

बारामूला पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि की गई जानकारी को फॉरवर्ड या शेयर न करें। फेक न्यूज फैलाने से न केवल बेवजह घबराहट पैदा होती है और कानून-व्यवस्था बिगड़ती है, बल्कि इसके लिए कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

लोगों से अपील की गई है कि वे शांत रहें, संयम बरतें और केवल सरकारी और पुलिस के आधिकारिक चैनलों से दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें।

--आईएएनएस

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